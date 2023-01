Otro de los hijos del presidente Gustavo Petro que se han visto inmersos en polémicas es Andrés Petro, un hombre de una relación anterior que fue el único que no asistió a la posesión presidencial el pasado 7 de agosto. Tras no asistir, la opinión pública empezó a especular y Andrés tuvo que salir a explicar que vivía en Canadá bajo la figura de exiliado y que no había podido hacer el papeleo para venir a Colombia a tiempo. Para ese entonces, su ausencia no solo se notó en las fotos oficiales, sino que retumbó entre quiénes lo cuestionaron por preferir quedarse al otro lado del continente. “Llama la atención, que él siga allá aún cuando no han ocurrido atentados recientes. Una cosa es que se quede en ese país por proyectos personales, pero alegar que aquí no hay condiciones envía un mal mensaje para el país”, dijo para esas fechas el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal.