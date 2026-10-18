“Tenemos la mejor del país”: Lucas González destacó la cantera de Nacional tras el triunfo ante Chicó

El triunfo también le permitió destacar el trabajo de las divisiones menores del club, una de sus principales apuestas desde que asumió el cargo. González resaltó que Nacional comenzó el encuentro con tres juveniles y que otros dos ingresaron durante el compromiso. Uno de ellos, todavía en categoría sub-17, participó con una asistencia, mientras que otro futbolista nacido en 2008 anotó un gol.

“En la primera parte no he estado muy contento con el desarrollo del juego. Creo que perdíamos el balón muy rápido”, explicó González, quien aseguró que durante el descanso ajustó las posiciones y corrigió aspectos tácticos. Para el entrenador, el funcionamiento mejoró considerablemente en el segundo tiempo.

Atlético Nacional consiguió una victoria 4-1 frente a Boyacá Chicó en Tunja y dejó señales positivas para su entrenador, Lucas González, especialmente por el aporte de los jugadores jóvenes. Sin embargo, el técnico no se quedó únicamente con el resultado y reconoció que el equipo tuvo dificultades en el primer tiempo, sobre todo por las pérdidas rápidas del balón y los problemas para ocupar los espacios.

“Estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos. He dicho anteriormente, y lo sé porque trabajé directamente en la cantera de Atlético Nacional, que tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla”, manifestó el estratega.

La cantera, una apuesta de Lucas González

El entrenador considera que el talento de las divisiones menores debe tener oportunidades en el equipo profesional, especialmente cuando los jóvenes muestran condiciones para competir. No obstante, aclaró que el proceso también exige acompañamiento, exigencia y futbolistas experimentados que ayuden a los juveniles a adaptarse.

González destacó el papel de jugadores como Franco, Edwin Cardona, Elías Cabrera, Juan Manuel Zapata y Milton Casco, quienes, según explicó, han estado cerca de los más jóvenes para facilitar su integración.

“Cuando yo veo señales positivas en estos chicos, intento acercarlos, intento apretarlos cuando hay que apretarlos, elevar niveles de exigencia, que sepan la camiseta que están vistiendo, pero que también sientan ese cariño y esa protección”, señaló.

El técnico agregó que, cuando los juveniles se ganan el respeto y el respaldo de los jugadores experimentados, aumentan sus posibilidades de recibir nuevas oportunidades.

Nacional también responde sin un delantero centro natural

Otro aspecto que resaltó González fue la capacidad ofensiva de Nacional pese a las ausencias en su frente de ataque. El entrenador recordó que el equipo ha tenido que afrontar varios encuentros sin sus dos delanteros centro naturales y que, aun así, ha conseguido mantener su producción goleadora.

“Llevamos varios partidos en donde no tenemos a ninguno de los dos puntas naturales que tenemos en la plantilla y creo que hemos hecho unos 11 o 12 goles sin delantero centro”, explicó.

El estratega también señaló que en los últimos compromisos el equipo ha tenido limitaciones en las posiciones de extremo. Pese a esas dificultades, valoró la respuesta de los futbolistas disponibles y consideró que el rendimiento colectivo muestra avances.

Sin embargo, pidió mantener la calma y no perder de vista que todavía queda camino por recorrer en el campeonato. “Vamos por un buen camino, pero, como lo dije antes, pies en la tierra, que apenas vamos por la mitad del torneo”, advirtió.

La seguidilla de partidos obliga a rotar la nómina

González también explicó que la acumulación de compromisos hace necesario administrar las cargas físicas y darles minutos a distintos integrantes de la plantilla. Nacional afronta una agenda exigente, con partidos en pocos días y desplazamientos que reducen el tiempo disponible para preparar los encuentros.

Por esa razón, el entrenador defendió la rotación y destacó la respuesta de los jugadores que tuvieron la oportunidad de actuar ante Boyacá Chicó.

“Es imposible que nosotros hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores. Tendremos que ir alternando, tendremos que ir rotando jugadores”, afirmó.

Sobre el balance del encuentro, el técnico valoró los cuatro goles anotados, aunque lamentó haber recibido uno que, a su juicio, se pudo evitar.