Ryan Castro y Eddie Santiago lanzan nueva versión de Lluvia, clásico de la salsa romántica

Una de las obras musicales más repetidas y coreadas en Latinoamérica es aquella que empieza con “No me digas nada, ya lo sabía. Que nuestro romance acabaría...”, verso que varias generaciones entonan casi como himno de la época dorada de la salsa romántica ochentera.
Ahora, el clásico Lluvia, que el puertorriqueño Eddie Santiago lanzó en 1986, regresa en una nueva versión de Ryan Castro. El tema, titulado Lluvia (Awoo), combina la esencia de la grabación original con el sonido urbano de Castro, que lo interpretará en vivo por primera vez este sábado 17 de octubre, durante su concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Será en la misma ciudad donde grabó el video oficial de la canción.