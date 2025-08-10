$!Samuel Hincapié, el antioqueño que se luce en Estados Unidos y sueña con ser el segundo colombiano en la NBA

Samuel Hincapié Alzate siempre tuvo claro que, al iniciarse en el baloncesto, no era el más fuerte ni el más alto. Sin embargo, supo que sus sueños eran inmensos y por ellos ha estado dispuesto a hacer los sacrificios necesarios.
Ese niño que, desde los 7 años, soñaba con llegar a la NBA, creció en Bello, donde dio sus primeros pasos en el baloncesto con el equipo Dragones. Pronto emigró a Sabaneta Basketball, buscando mejorar su técnica. De hecho, se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Liga de Desarrollo (previa a la Liga Profesional) en 2022, siendo además el mayor encestador y coronándose campeón con Antioquia en el selectivo a los Juegos Nacionales.