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Sandra Bessudo asume como directora de Parques Nacionales Naturales; esto pasará con Santurbán y otras zonas protegidas

La bióloga y ambientalista ya hizo una evaluación de la entidad que recibe y los principales retos al frente de ella. Esta es la nueva directora de PNN.

  • Sandra Bessudo es biólogo y ambientalista colombo francesa que hizo parte del equipo de empalme de De la Espriella. Foto: Parques Naturales Naturales de Colombia
    Sandra Bessudo es biólogo y ambientalista colombo francesa que hizo parte del equipo de empalme de De la Espriella. Foto: Parques Naturales Naturales de Colombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, posesionó a la ambientalista Sandra Bessudo Lion como la nueva directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). La bióloga asume la administración de las 66 áreas protegidas del país con el compromiso de implementar el programa estratégico “ABC” (Agua, Biodiversidad y Comunidades), una de las prioridades del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Bessudo es bióloga marina y profesional en Medio Ambiente, con una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra por la École Pratique des Hautes Études (EPHE) en Perpiñán, Francia.

Nacida en Bogotá, Sandra es una ambientalista y naturalista colombo-francesa hija del empresario francés Jean Claude Bessudo —presidente de la agencia de viajes Aviatur desde 1970— y de la ciudadana belga Danielle Lion.

Adicionalmente, es buzo profesional con un récord de más de 5.000 inmersiones en aguas abiertas. Dentro de su trayectoria se destaca la creación de la Fundación Malpelo en 1999 para incentivar el estudio científico y la preservación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ecosistema que coordinó y protegió en territorio por más de una década.

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Bessudo fue directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) entre 2012 y 2014, también fue Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental y ejerció la presidencia de la Comisión Colombiana del Océano.

La bióloga ya hizo un balance de la entidad que recibe; lo hizo en una conversación con El Tiempo, con quien reconoció los enormes retos ecológicos, financieros y de seguridad.

Para la directora del PNN, la institución arrastra un grave déficit de recursos que limita su operatividad, por lo que requerirá de forma urgente captar inversión mediante cooperantes internacionales, ONG, sector privado y la sociedad civil.

Sobre la deforestación y la minería ilegal, Bessudo aludió ante el medio mencionado que en este aspecto, la gran presión está en la Amazonía. También mencionó como un caso crítico el Parque Nacional Natural Río Puré, donde dragas mineras ilegales cruzan la frontera desde Brasil, amenazando la biodiversidad y la supervivencia de comunidades indígenas no contactadas.

La recién posesionada buscará liderar la creación y delimitación de nuevas áreas protegidas, priorizando el sistema de páramos de Chingaza y Santurbán para asegurar el suministro de agua de millones de colombianos.

Por otra parte, ante el medio mencionado, reconoció que va a mejorar las condiciones de seguridad, formación, reconocimiento y salario de los guardabosques y va a mantener la articulación científica con el Invemar y las comunidades costeras, además de continuar liderando el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (C-MAR).

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Preguntas y respuestas

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Sandra Bessudo en Parques Nacionales Naturales?
Sandra Bessudo enfrentará retos ecológicos, financieros y de seguridad. Entre ellos están el déficit de recursos, la deforestación, la minería ilegal, especialmente en la Amazonía, y el mejoramiento de las condiciones laborales y de seguridad de los guardabosques.
¿Qué parques o ecosistemas serán prioridad para crear nuevas áreas protegidas?
Bessudo buscará priorizar el sistema de páramos de Chingaza y Santurbán para la creación y delimitación de nuevas áreas protegidas. El objetivo señalado es contribuir a garantizar el suministro de agua para millones de colombianos.
¿Cómo se financiará Parques Nacionales Naturales ante su déficit de recursos?
Bessudo señaló que buscará captar inversión mediante cooperantes internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La directora considera urgente conseguir recursos para enfrentar el déficit que limita la operación de la entidad.
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