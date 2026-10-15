Estos han sido los contratos con el Estado de Santiago Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer

Aunque Verónica Alcocer, según Gustavo Petro, lleva “años” separada del expresidente —quien es el padre biológico de sus dos hijas y padre putativo de su hijo mayor—, los líos mediáticos y judiciales que le quedaron tras ser la primera dama entre 2022 y 2026 la siguen persiguiendo. Sobre todo porque este año quien fuera su amiga, la española Eva Ferrer, la ha señalado de la presunta comisión de delitos, entre los que hay hasta tráfico de armas y negocios con Venezuela. La Fiscalía investiga, mientras se siguen conociendo contratos de los familiares de Alcocer con el Estado. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación en la que aparece mencionada Verónica Alcocer por esos señalamientos. EL COLOMBIANO constató que el ente investigador mantiene una indagación en curso por lo afirmado por Ferrer: acción judicial que inició con los audios revelados el 1 de agosto por la revista Semana. Le puede interesar: Las condiciones de Eva Ferrer para declarar ante la Fiscalía tras recibir amenazas. De hecho, la también exasesora presidencial ha sido citada tres veces a esa entidad para que amplíe su denuncia y presente pruebas. Aunque incumplió la más reciente citación —este miércoles 14 de octubre—, su abogado asegura que Ferrer se mantendrá en lo que ha denunciado. Por su parte, la exprimera dama, por medio de su apoderado, manifestó que volvió a acudir a la Fiscalía para reiterar su disposición de colaborar con la justicia. También sostuvo que se pretende vincularla con hechos que habrían ocurrido en Venezuela a partir de versiones de terceros y no de información que provenga de su conocimiento directo. Alcocer confirmó que fue informada sobre la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Vale recordar que los señalamientos de Eva Ferrer hablaron de que Alcocer era la jefa de una “banda” y que tenía varios familiares que, presuntamente, le servían de “testaferros”. En ese sentido, formuló acusaciones sobre posible malversación de recursos públicos, cobros relacionados con nombramientos en el Gobierno y supuestas operaciones financieras. Sin embargo, hasta el momento, la veracidad de estas afirmaciones debe ser esclarecida ante las autoridades. Uno de los familiares mencionados es el diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer, quien negó haber tenido negocios con el empresario catalán Manel Grau, pese a reconocer que se reunió con él y con su prima. Así mismo, rechazó las versiones que relacionan su fallida aspiración a la Gobernación de Sucre con recursos provenientes de Caracas y anunció que prepara un pronunciamiento con sus abogados. Otro familiar mencionado es Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y vinculado a Country Motors, compañía que ha suscrito contratos con entidades públicas.

Los contratos de Santiago Alcocer, primo de la exprimera dama

La empresa Country Motors participó en una operación comercial relacionada con la venta de 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú. Posteriormente, los automotores fueron adaptados y vendidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por $29.000 millones, según reveló El Tiempo. Francisco Estupiñán, quien representó a Yapurutú, aceptó cargos en agosto por peculado e interés indebido en la celebración de contratos.

Los registros expuestos también incluyen un contrato de Country Motors con el Sena, Regional La Guajira, por $849 millones, suscrito en diciembre de 2025, para adquirir vehículos destinados a un proyecto relacionado con la restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La empresa también celebró contratos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades para la adquisición o el mantenimiento de automotores. Alcocer Vélez aseguró a ese medio de comunicación que su compañía no contrató directamente con la UNGRD, sino que suministró camiones a proveedores de esa entidad. Añadió que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y defendió la legalidad de su participación en procesos de contratación pública mediante SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) II. El empresario negó tener propiedades o residencia en Miami y afirmó que no dispone de información sobre las acusaciones formuladas por Ferrer. También sostuvo que ninguna autoridad lo ha citado y defendió la trayectoria comercial de su empresa.

Las otras reacciones por los señalamientos de Eva Ferrer

En un comunicado, el empresario español Manuel Grau rechazó las afirmaciones de Ferrer, a las que calificó de falsas y calumniosas. Aseguró que no existe ninguna prueba que las respalde y que sus abogados ya recibieron instrucciones para interponer las acciones penales correspondientes. Ferrer habló de presuntos negocios ilícitos de Grau, su interés en Venezuela y su relación con Ecopetrol.

El extranjero cercano al Gobierno Petro anunció que acudirá a la justicia civil para buscar una reparación por los daños que, según él, las declaraciones causaron a su nombre y reputación. En el documento, Grau afirmó que Ferrer fue durante los últimos 25 años una de sus mejores amigas, relación que, según dijo, se extendía a integrantes de sus familias. Manifestó su decepción por los señalamientos y le pidió que se retractara oficialmente en Semana. “Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional”, escribió Grau. Estados Unidos, entre tanto, está enterado de los señalamientos contra Verónica Alcocer, a quien sigue manteniendo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué investiga la Fiscalía a Verónica Alcocer y qué denunció Eva Ferrer? La Fiscalía investiga los señalamientos de Eva Ferrer sobre presuntas irregularidades relacionadas con Verónica Alcocer, incluidos posibles movimientos de dinero y negocios en Venezuela. La veracidad de las acusaciones está pendiente de esclarecimiento judicial. ¿Qué relación tienen los familiares de Verónica Alcocer con los contratos de la UNGRD y otras entidades públicas? Santiago Rafael Alcocer Vélez está vinculado a Country Motors, empresa que suministró vehículos a proveedores relacionados con una operación de la UNGRD. La compañía también ha celebrado contratos con otras entidades estatales, sin que ello implique por sí mismo una conducta ilegal. ¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía contra Verónica Alcocer y Eva Ferrer? La Fiscalía adelanta una indagación para verificar los señalamientos de Ferrer y ha solicitado ampliar su denuncia y aportar pruebas. Alcocer manifestó su disposición a colaborar con la justicia. El estado y los resultados de las actuaciones pueden cambiar conforme avance el proceso. ¿Por qué Verónica Alcocer sigue en la lista OFAC de Estados Unidos y qué consecuencias tiene? La noticia señala que Alcocer continúa en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las consecuencias concretas dependen de la designación y de las medidas aplicables; para determinarlas, es necesario consultar los registros oficiales estadounidenses vigentes.