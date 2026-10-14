Las condiciones de Eva Ferrer para declarar ante la Fiscalía tras recibir amenazas

Estando fuera del país y bajo un cerco de presiones tras la revelación de audios comprometedores, Eva Ferrer ha puesto una condición clara a la justicia colombiana: comparecerá y entregará pruebas solo cuando existan, a su juicio, verdaderas garantías para su vida tras presuntamente recibir amenazas. Y es que el abogado Jhony Batalla acudió ante la fiscal encargada del caso este miércoles 14 de octubre para coordinar un esquema de protección formal que abra paso a la diligencia testimonial de la exconsejera. Le puede interesar: Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia

Garantías de seguridad antes que aplazamientos

La defensa de la exconsejera presidencial descartó que la ausencia de la exfuncionaria en el país responda a una falta de voluntad para colaborar con la justicia; para ellos es todo lo contrario y sería una medida para salvaguardar su vida. Según explicó Batalla, las reiteradas solicitudes de aplazamiento obedecen estrictamente a los riesgos que enfrenta su representada, cuyo paradero actual está fuera del territorio nacional. Esto debido a que al parecer ha recibido varias amenazas tras sus declaraciones. “Vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, manifestó el abogado a los medios de comunicación. De acuerdo con el jurista, Ferrer abandonó Colombia poco después de la publicación de su entrevista en la revista Semana.

La defensa de Ferrer exige blindaje oficial frente a crecientes presiones e intimidaciones antes de entregar el material probatorio. FOTO: Tomada de redes sociales de @Veronicalcocerg

Evidencias y denuncias sobre una trama binacional

La controversia gira en torno a los señalamientos de Eva Ferrer sobre presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias y posibles movimientos ilícitos de dinero, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela. De esta manera, la Fiscalía General de la Nación adelanta actuaciones por distintos hechos relacionados con la filtración de audios y las afirmaciones que se han conocido públicamente. El jurista enfatizó que la comparecencia de Ferrer estará plenamente respaldada por material probatorio. “El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo de esas magnitudes, sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía”, sostuvo.

Causa anticorrupción y necesidad de protección

Dentro del marco investigativo, Batalla hizo referencia a una causa a cargo de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción. Este expediente se originó por una denuncia interpuesta por un representante a la Cámara del Centro Democrático a raíz de las grabaciones filtradas. Aunque calificó los hechos como jurídicamente relevantes de llegar a corroborarse, la defensa reiteró que la citación judicial no puede darse de forma aislada a la protección personal de la exconsejera. “Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, afirmó. Para saber más: Lea también: Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La exconsejera reitera que ninguna citación será atendida mientras la Fiscalía no estipule un plan de resguardo real frente al riesgo que corre su integridad. FOTO: Tomada de redes sociales de @EvaFerrerG

Alcance transnacional e incertidumbre por amenazas

La disposición de la exfuncionaria a colaborar no se limita a las autoridades locales. Batalla aseguró que su defendida está “dispuesta a entregar declaración y evidencia, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos, o donde la requieran”, al considerar que parte de las conductas denunciadas impactan el ámbito transnacional. Frente al origen de las intimidaciones, la defensa reconoció que no es posible establecer con certeza de dónde provienen, aunque planteó que la presión contra Ferrer se incrementó tras la divulgación de los audios. Por lo pronto, las gestiones se concentran en fijar las condiciones técnicas y de seguridad que permitan concretar la declaración. También le puede interesar: Reapareció Verónica Alcocer tras denuncias de Ferrer; confirmó que viajó a Venezuela y pidió información a Fiscalía sobre el caso

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