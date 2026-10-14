¿Por qué dejó Santiago Trespalacios la defensa de Miguel Quintero? Las versiones detrás de la ruptura

El anuncio de que el abogado Santiago Trespalacios no representará más a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, ha suscitado interrogantes en los círculos políticos y del derecho. El primero que todavía no se resuelve es quién asumirá ahora esta defensa, toda vez que Quintero tendrá que enfrentar una audiencia el viernes de la próxima semana, 23 de octubre, donde se definiría en segunda instancia si continúa en casa por cárcel o le imponen una medida cautelar más fuerte mientras se resuelve su situación jurídica en torno al escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Le recomendamos leer: ¿Miguel Quintero se queda sin defensa? Santiago Trespalacios anunció que deja de ser su abogado Vale recordar que Miguel fue imputado junto con Álvaro Villada, ex subdirector administrativo del AMVA; Vanesa Álvarez, ex asesora jurídica de la misma entidad, y el particular Sebastián Ortega por supuestamente haber participado en una contratación espuria por $17.656 millones en la cual habrían cobrado coimas por $2.481 millones.

La otra pregunta es qué fue lo que suscitó la decisión de suspender la representación legal, pues Trespalacios no solo ha sido defensor de cabecera de Daniel Quintero (él mismo dijo a medios que lo ha defendido una docena de veces) sino de cinco de sus exfuncionarios comprometidos en líos de presunta corrupción. Además, a Miguel Quintero no lo deja de defender solo Trespalacios, sino Hilda Astrid Carvajal, quien lo coadyuvaba, según lo dio a entender el primero en un trino de su cuenta de X publicado este martes. Y una hipótesis la planteó la también abogada e influenciadora Gloria Jaramillo, conocida como Tyche, quien puso en su cuenta de X que Daniel Quintero habría sacado de casillas a Trespalacios al punto de que este explotó en la audiencia en la que se definía si Miguel Quintero iba o no a la cárcel mientras concluye el proceso en su contra por presunto interés indebido en celebración de contratos y prevaricato. Efectivamente, en esa diligencia del mes pasado, Trespalacios fue vehemente cuando expuso cómo la Fiscalía y el abogado del Área (que interviene como víctima en este caso) estaban justificando su requerimiento de detención intramural para Miguel basados en un montaje para afectar el proceso que incluía los trinos en que Daniel desprestigiaba a un testigo estrella y hasta a la Fiscalía. Además, le sugerimos ver: En Aguas Vivas hubo daño patrimonial de casi $11.000 millones, dice Contraloría Distrital

¿Motivo de posible discordia?

En un aparte de su intervención, fue enfático en que esos trinos alteraban la defensa de Miguel. “Pues imagínese que la afectan tanto que ahora yo tengo que defender a Miguel de lo que dijo Daniel, y me pongo aquí a hablar de Daniel, de Daniel, de Daniel, de Daniel, y yo no tengo la capacidad de quitarle el celular a ese señor, así quisiera, y tampoco tenemos aquí la competencia para definirlo”, dijo y hasta llegó a sugerir que un juez sí podría hacerlo “porque ha habido un ejercicio inadecuado de la libertad de expresión”. Algunas de las frases que pronunció en medio de la emotiva exposición que algunos juzgaron como parte de una puesta en escena del histriónico penalista, fueron: “Siempre le hemos dicho a Miguel que le diga a su hermano que no trine. Yo no sé si Miguel le ha dicho o no eso a Daniel, no lo sé, pero lo evidente es que caso no nos han hecho”. “Si quisiéramos dejar sin Twitter al señor Daniel Quintero sería algo que yo también celebraría porque no me gusta lo que trina; sin embargo, ¿es una medida cautelar contra su hermano o es una medida para evitar que el señor Daniel Quintero trine? “Sé que la prudencia no es una habilidad de este querido exalcalde nuestro, pero porque la prudencia es una virtud cada vez menos necesaria en la política”, reiteró Trespalacios, quien para rematar apuntó algo que parecía un presagio de lo que vendría luego para precipitar su separación del caso: “Esta será quizá la primera y última vez que nos toque defender los trinos de nuestro querido trinador experto y prudente exalcalde”. Igualmente, le puede interesar: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos Tan elocuente habrá sido que después, al leer qué tendría en cuenta y qué no para tomar su decisión, el juez penal con funciones de control de garantías adujo que “el hermano del ciudadano Miguel no le está ayudando mucho en esta vicisitud penal” y en una expresión de solidaridad con Trespalacios completó que con sus expresiones Daniel “arrebata tranquilidad. Si me la ha arrebatado a mí, y es mucho decir, no quiero ni pensar cómo ustedes han sobrellevado esta vicisitud penal desde su inicio”, dijo dirigiéndose a Trespalacios y a Miguel Quintero.

A pesar de que Tyche deja entrever entre líneas que la decisión de no defender más a Miguel Quintero habría sido de Trespalacios, otras fuentes del ámbito jurídico le dijeron a este medio que la situación habría sido otra, pues a raíz de las duras referencias que el abogado hizo al exalcalde, Daniel Quintero se habría enfurecido y forzado a que Miguel cambiara de abogado. EL COLOMBIANO le preguntó a Trespalacios, pero rehusó añadir nada más a ese lacónico trino en el que anunció: “Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto @astridcarvaja18 como yo no continuaremos participando en su defensa” y luego les agradeció a este y su familia la confianza que les habían dado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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