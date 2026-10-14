Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió que Pipe Bueno consumía sustancias psicoactivas

Luisa Fernanda W notó primero los cambios en el comportamiento de Pipe Bueno: ausencias injustificadas, cambios de humor, una distancia que no tenía explicación. Decidió preguntarle directamente. Él lo negó. Poco después, mientras él estaba en la ducha, encontró la respuesta: en el estuche del celular de su pareja había sustancias que confirmaban lo que sospechaba. “En ese momento sentí que el piso se me movía”, dijo la influenciadora y presentadora en una entrevista reciente. “Sentí que no conocía a la persona con la que vivía”.

Lo que siguió fue una crisis que puso a prueba la relación. Luisa habló con la mamá de Pipe y le dio a él un ultimátum: buscar ayuda o separarse. Consultó también con un amigo psicólogo, quien le aconsejó que no lo abandonara en ese momento. Ella se quedó, aunque reconoció que durante esa etapa perdió la admiración que sentía por él.

“Cuando uno descubre algo así, no solo se rompe la confianza. Se rompe la imagen que tenías de esa persona”, contó. La situación parecía estabilizarse. Pero el 10 de enero llegó la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, amigo cercano de Pipe Bueno. El duelo lo sacudió y hubo una recaída. Esa noche, Pipe organizó una fiesta en la casa. Luisa, que estaba con sus dos hijos, tomó una decisión: agarró las maletas y se fue a un hotel. No quería que los niños estuvieran en ese ambiente. “Yo no iba a permitir que mis hijos vieran eso”, explicó. “Independientemente de lo que yo sintiera por él, ellos primero”. Entérese: “Si no estaba borracho, estaba drogado”: Pipe Bueno contó cómo su adicción afectó a su familia Pipe llegó esa misma noche al hotel. Los dos hablaron. Fue una conversación larga, difícil, de esas que dejan a las personas agotadas, pero más cerca. Según relató Luisa, fue después de un rosario a la Virgen María que algo cambió entre ellos. “Ese rosario nos unió de una forma que no esperaba”, dijo. “Sentí que algo se acomodó”. Hoy, la pareja habla abiertamente de lo que vivieron. Luisa ha sido enfática en que no romantiza lo que pasó ni lo presenta como una historia de superación fácil. Reconoce que fue un proceso duro, que requirió decisiones que no fueron sencillas, y que en varios momentos no sabía si la relación sobreviviría.

Pipe Bueno, por su parte, no ha dado declaraciones públicas detalladas sobre el episodio, pero ha aparecido junto a Luisa en actos públicos y en redes sociales, donde la pareja ha retomado la dinámica que los hizo populares entre sus seguidores. Lea también: ¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla 2027? Esto respondió a la invitación Lo que sí ha quedado claro en las palabras de ella es que el proceso implicó poner límites, buscar apoyo externo y tomar decisiones incómodas en los momentos más difíciles. “Nadie te prepara para descubrir algo así en la persona que amas”, señaló Luisa. “Uno no sabe qué hacer. Solo sabe que tiene que hacer algo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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