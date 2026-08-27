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Secuestraron a ciudadano colombo-francés y miembro del Ejército de ese país en zona rural de Nariño: esto se sabe

El ciudadano colombo-francés y suboficial de la Legión Extranjera Francesa habría sido secuestrado por hombres armados mientras transitaba hacia la subregión de la cordillera en el norte de Nariño.

  • Hombres armados lo retuvieron en cercanías del río Patía, en un hecho que ya está bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos. FOTO: AFP
    Hombres armados lo retuvieron en cercanías del río Patía, en un hecho que ya está bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 17 minutos
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Entre la tupida vegetación de la cordillera occidental y las riberas del río Patía, en el departamento de Nariño, la travesía de un militar de élite del Ejército de Francia quedó interrumpida, luego de que se conociera su desaparición este jueves 27 de agosto.

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Se trata de José Olger Melo Charry, ciudadano colombo-francés y suboficial activo de la Legión Extranjera Francesa, que al parecer fue secuestrado por hombres armados mientras se desplazaba por el norte del departamento de Nariño.

Melo Charry, oriundo de Pasto, arribó a la capital nariñense el pasado seis de agosto con el propósito de visitar a su familia. Su rutina cambió drásticamente días después, cuando decidió desplazarse en compañía de otra persona hacia la subregión de la cordillera.

Fue en ese trayecto donde, según las fuentes conocidas por Blu Radio, un grupo de desconocidos fuertemente armados, apostados en un retén ilegal, lo interceptó sin mediar palabra y se lo llevó por la fuerza.

La alerta de la familia y las primeras hipótesis

El caso salió a la luz pública a raíz de la denuncia interpuesta por su esposa. Ella confirmó que el militar forma parte, desde hace cuatro años, del cuerpo de élite del Ejército de Tierra francés.

De acuerdo con el comandante del Gaula militar de la brigada 23 del Ejército Nacional, coronel Mauricio Osorio, en declaraciones entregadas a Blu Radio, el plagio de Melo Charry habría ocurrido hace aproximadamente 15 días.

Aunque el destino exacto al que se dirigía la víctima sigue siendo incierto, testimonios recopilados en la zona señalan que la retención forzada se ejecutó en cercanías al corregimiento de Puerto Remolino, una población enclavada en la cordillera occidental.

Las autoridades avanzan en la verificación de los datos aportados por la cónyuge del militar. El coronel Osorio precisó al medio radial mencionado que, hasta el momento, no hay certeza sobre qué estructura armada mantiene en su poder a Melo Charry.

Frente a la gravedad de los hechos, el comandante del Gaula en Nariño confirmó que ya se notificó formalmente a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales de derechos humanos para activar los protocolos de búsqueda y determinar la suerte del legionario.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el militar secuestrado en Nariño y a qué institución pertenece?
Se trata de José Olger Melo Charry, un ciudadano colombo-francés originario de Pasto. Desde hace cuatro años se desempeña como suboficial de la Legión Extranjera Francesa, un cuerpo de élite del Ejército de Tierra francés.
¿Dónde y en qué circunstancias exactas ocurrió el secuestro?
Ocurrió en la subregión de la cordillera en el norte de Nariño, según versiones preliminares, en cercanías al corregimiento de Puerto Remolino (a orillas del río Patía). Fue interceptado por hombres armados que habían instalado un retén ilegal en la vía mientras se desplazaba con un acompañante.
¿Qué grupo armado tiene en su poder al militar colombo-francés?
Actualmente se desconoce qué grupo o estructura armada lo tiene en su poder. Las autoridades militares indicaron que analizan la información disponible, pero hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el hecho.
¿Qué hacía un militar del Ejército francés en el departamento de Nariño?
José Olger Melo Charry llegó a la ciudad de Pasto el 6 de agosto para disfrutar de un periodo de vacaciones y visitar a su familia. Días después de su llegada, se desplazó hacia la zona de la cordillera, donde fue interceptado.
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