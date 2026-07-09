La gran decisión de Colombia: ¿cambiar su identidad o seguir el mismo camino hacia 2030?

La participación de Colombia en el Mundial dejó una conclusión que llamó la atención de analistas y aficionados: un estudio ubicó a la Selección Colombia como el equipo con el ritmo de juego más lento del torneo. A simple vista, el dato podría interpretarse como una debilidad, pero en el fútbol la velocidad no siempre es sinónimo de éxito. La historia demuestra que un equipo puede dominar los partidos a partir del control del balón y de los tiempos, como ocurrió con el Barcelona de Pep Guardiola, que convirtió el denominado tiki-taka en una de las propuestas más exitosas y admiradas del fútbol moderno.
Sin embargo, las tendencias del juego han evolucionado. En la actualidad, buena parte del fútbol europeo privilegia las transiciones rápidas, la intensidad y la llegada al arco rival con la menor cantidad de pases posible. Selecciones como España han logrado combinar la posesión del balón con un juego mucho más vertical, adaptándose a las exigencias del fútbol contemporáneo.
La gran pregunta para Colombia es si debe mantenerse fiel a la identidad construida durante el proceso de Néstor Lorenzo o si el ciclo rumbo al Mundial de 2030 representa la oportunidad ideal para replantear su modelo futbolístico.