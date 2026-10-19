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El Bucaramanga mantiene el invicto una fecha más; así está la tabla de la Liga Betplay 2026-2 tras 14 fechas

El fútbol colombiano tiene un equipo invicto en las 14 fechas disputadas. América es líder, pero podría perder la punta con Nacional.

  • Luciano Pons lleva 5 goles y 5 asistencias con el Bucaramanga en este semestre. FOTO: X ABucaramanga
    Luciano Pons lleva 5 goles y 5 asistencias con el Bucaramanga en este semestre. FOTO: X ABucaramanga
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
Publicado hace 32 minutos Actualizado hace 31 minutos
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Después de un fin de semana lleno de fútbol colombiano (del 16 al 18 de octubre), la fecha 14 de la Liga Betplay aún tiene 4 partidos por disputarse: Deportivo Pasto vs. Alianza (lunes 19 de octubre, 8:05 p.m.) y los del martes 20 de octubre, Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó (4:30 p.m.), Internacional vs. Fortaleza (6:15 p.m.) y Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional (6:30 p.m.), todos estos compromisos se podrán seguir por Win Sports+.

Los otros 6 compromisos de la fecha (más uno de la fecha #1) engalanaron 3 días de emociones que dejaron como líder provisional al América de Cali con 28 puntos, dos más que Atlético Nacional. Si el Verde Paisa consigue el triunfo contra Cúcuta en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana, será el único puntero del segundo semestre de 2026 con 29 puntos. Cabe destacar que los antioqueños jugarán otro partido el jueves 22 de octubre contra el Deportivo Pasto.

Justamente América se quedó con 28 puntos tras empatar contra el único invicto del balompié criollo: Atlético Bucaramanga. Los “Búcaros” son quintos con 25 puntos, sumando 6 victorias y 7 empates en los 13 partidos que disputó hasta el momento. En la vuelta al banquillo leopardo por parte de Pablo Peirano, el estadio Américo Montanini de la “Ciudad Bonita” se llenó para ver el duelo entre el local y la “Mecha”. Un 1-1 final dictó que los amarillos seguían invictos en el torneo y que el América ya no dependería de sí mismo para conservar el liderato, al menos en esta fecha.

Otra de las grandes sorpresas que dejó la jornada dominical fue el triunfo de Llaneros sobre Independiente Santa Fe. El cuadro de la Media Colombia se impuso en su propio estadio a los capitalinos con una anotación de Carlos Cortés, para darle el triunfo 1-0 a los “Centauros” en el debut del técnico interino Wilmar Sandoval, quien asumió tras la salida de José Luis García. El actual bicampeón del FPC, Junior de Barranquilla, no pudo ante el Cali en condición de visitante y sentenció sus aspiraciones a estar en el grupo de los 8. Así quedó la tabla tras los primeros seis partidos de la fecha 14.

Tabla de posiciones

1. América de Cali: 28 puntos

2. Atlético Nacional: 26 puntos

3. Deportivo Cali: 26 puntos

4. Millonarios: 25 puntos

5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos

6. DIM: 23 puntos

7. Santa Fe: 22 puntos

8. Deportes Tolima: 20 puntos

9. Once Caldas: 19 puntos

10. Águilas Doradas: 19 puntos

11. Cúcuta Deportivo: 18 puntos

12. Llaneros FC: 17 puntos

13. Internacional de Bogotá: 14 puntos

14. Junior FC: 12 puntos

15. Alianza FC: 12 puntos

16. Boyacá Chicó: 12 puntos

17. Fortaleza: 11 puntos

18. Deportivo Pereira: 10 puntos

19. Jaguares de Córdoba: 10 puntos

20. Deportivo Pasto: 9 puntos

Lea también: “Es un momento para estar unidos”: Juanfer Quintero pide calma a la hinchada del DIM tras los malos resultados

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué necesita Atlético Nacional para convertirse en el único líder de la Liga BetPlay?
Atlético Nacional necesita conseguir una victoria frente al Cúcuta Deportivo en su visita al estadio General Santander para sumar 29 puntos y superar los 28 que actualmente tiene el América de Cali. De ganar, el cuadro “Verde Paisa” se consolidaría en la cima del torneo del segundo semestre de 2026.
¿Cuál es la situación actual de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay?
Atlético Bucaramanga se ubica en la quinta posición de la tabla con 25 puntos y se mantiene como el único equipo invicto del campeonato. Los “Búcaros” registran 6 victorias y 7 empates en 13 partidos disputados, bajo la dirección técnica de Pablo Peirano en su regreso al banquillo leopardo.
¿Quién es el nuevo director técnico de Llaneros FC tras la salida de José Luis García?
El nuevo técnico encargado de Llaneros FC es Wilmar Sandoval, quien asumió de manera interina y debutó con una victoria por 1-0 frente a Independiente Santa Fe en el estadio de Villavicencio.
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