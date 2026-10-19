El Bucaramanga mantiene el invicto una fecha más; así está la tabla de la Liga Betplay 2026-2 tras 14 fechas

Después de un fin de semana lleno de fútbol colombiano (del 16 al 18 de octubre), la fecha 14 de la Liga Betplay aún tiene 4 partidos por disputarse: Deportivo Pasto vs. Alianza (lunes 19 de octubre, 8:05 p.m.) y los del martes 20 de octubre, Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó (4:30 p.m.), Internacional vs. Fortaleza (6:15 p.m.) y Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional (6:30 p.m.), todos estos compromisos se podrán seguir por Win Sports+.

Los otros 6 compromisos de la fecha (más uno de la fecha #1) engalanaron 3 días de emociones que dejaron como líder provisional al América de Cali con 28 puntos, dos más que Atlético Nacional. Si el Verde Paisa consigue el triunfo contra Cúcuta en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana, será el único puntero del segundo semestre de 2026 con 29 puntos. Cabe destacar que los antioqueños jugarán otro partido el jueves 22 de octubre contra el Deportivo Pasto.

Justamente América se quedó con 28 puntos tras empatar contra el único invicto del balompié criollo: Atlético Bucaramanga. Los “Búcaros” son quintos con 25 puntos, sumando 6 victorias y 7 empates en los 13 partidos que disputó hasta el momento. En la vuelta al banquillo leopardo por parte de Pablo Peirano, el estadio Américo Montanini de la “Ciudad Bonita” se llenó para ver el duelo entre el local y la “Mecha”. Un 1-1 final dictó que los amarillos seguían invictos en el torneo y que el América ya no dependería de sí mismo para conservar el liderato, al menos en esta fecha.