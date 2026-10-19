“Es un momento para estar unidos”: Juanfer Quintero pide calma a la hinchada del DIM tras los malos resultados

“Es un momento difícil por los últimos resultados y quizás confuso para todos. Pero también les quiero decir que estamos en la pelea y la batalla no se ha perdido. Que este momento no nos haga dudar y quitar el enfoque de lo que queremos y todavía estamos a tiempo”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Ante la preocupación de los seguidores por el rendimiento del equipo, Juan Fernando Quintero, una de las principales contrataciones del Poderoso para este semestre, salió a dar la cara y envió un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. El mediocampista reconoció el difícil momento, pero pidió mantener la confianza en el grupo y no perder de vista los objetivos.

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa un momento complicado. Después de quedar eliminado de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional, su máximo rival, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea perdió 0-2 frente a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, resultado que aumentó el malestar entre sus hinchas.

Juanfer, ausente en un momento complicado del DIM

El mensaje de Quintero llega en medio de una racha en la que al Medellín le ha costado encontrar regularidad. El volante no juega desde el pasado 22 de septiembre, cuando el conjunto antioqueño venció 2-1 a Jaguares. Una lesión muscular lo ha mantenido fuera de las canchas.

Durante su ausencia, el DIM solamente ha conseguido una victoria en la Liga BetPlay: el 11 de octubre, cuando derrotó 2-1 al América en el estadio Pascual Guerrero. Los resultados recientes, sumados a la eliminación en el torneo de Copa, han aumentado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Luis Amaranto Perea.

En ese contexto, el mediocampista hizo un llamado a la unión entre los diferentes estamentos del club y reconoció que los jugadores deben asumir su responsabilidad por los resultados obtenidos.

“Nos hacemos cargo de los resultados, pero también es un momento para estar unidos y es de todos. Desde nuestra hermosa hinchada, directivos, cuerpo técnico y jugadores, todos juntos lo sacamos adelante y personalmente soy el primero que apuesto por lo de nosotros y así va a ser hasta que el futuro demuestre lo contrario”, expresó.

El volante también destacó el compromiso que tiene con la institución y la responsabilidad del grupo de responder a las expectativas de los aficionados.

“Les mando un abrazo y no nos dejemos confundir... nosotros los jugadores tenemos la responsabilidad de darle todas las alegrías a nuestra hinchada”, concluyó.

Los números de Juan Fernando Quintero en su regreso al DIM

La segunda etapa de Quintero con el Medellín ha estado marcada por las dificultades físicas. Desde su regreso, el creativo ha disputado apenas seis partidos: cinco por la Liga BetPlay y uno por la Copa BetPlay.

En esos encuentros ha marcado un gol y ha entregado tres asistencias. Su ausencia representa una baja importante para un equipo que necesita recuperar su nivel futbolístico y volver a sumar resultados positivos para responder a las expectativas de su afición.