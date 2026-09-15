La Robotina de la vida real ya existe: así alquilan robots para limpiar casas por US$30 en EE. UU.

Lo que alguna vez parecía una fantasía de Los Supersónicos ya comienza a convertirse en realidad. Robotina, la recordada empleada doméstica de la familia futurista, ahora tiene una versión en el mundo real: robots humanoides que limpian casas en San Francisco por US$30 la hora.

La idea fue materializada por Tau Robotics, una empresa que comenzó a ofrecer este servicio de limpieza en San Francisco, California.

La iniciativa funciona actualmente como un programa piloto y busca extenderse posteriormente a otras ciudades de Estados Unidos y a mercados internacionales. Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida de manera positiva por trabajadoras domésticas.

El servicio opera mediante una lista de espera a la que los residentes pueden acceder únicamente por invitación. Una vez seleccionado, el cliente paga 30 dólares por una visita de una hora.

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El robot es llevado hasta el domicilio por personal de la compañía. Desde las instalaciones de Tau Robotics, un operador capacitado controla la máquina de manera remota y en tiempo real, mientras la inteligencia artificial ayuda con funciones como el equilibrio y el manejo de los motores.

La supervisión humana también permite intervenir cuando el robot queda atascado durante alguna tarea. Además, el cliente puede establecer a qué lugares de la vivienda tiene permitido ingresar la máquina y cuáles están restringidos.

Los operadores utilizan gafas de realidad virtual para observar a través del robot el espacio donde se desarrolla la limpieza y supervisar que el trabajo se realice de la mejor manera.