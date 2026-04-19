¿Usain Bolt versión máquina? Robots baten récord humano en la media maratón de Pekín, China

Varios robots humanoides batieron este domingo 19 de abril en Pekín, capital de China, el récord mundial humano de media maratón, ilustrando los espectaculares avances tecnológicos de este lado del mundo. Los espectadores se ubicaron a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, unas muy veloces, y otras con medidas y prestaciones no tan avanzadas. El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos. Cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar algún incidente. Lea más: ¿Robots del placer que conversan? Así la IA transforma los juguetes sexuales Según la televisión pública CCTV, el robot campeón, equipado con un sistema de navegación autónoma y representante de la marca china Honor, completó los cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, a una media de unos 25 kilómetros por hora.

Fue más rápido que el primer atleta humano, pero sobre todo que el récord mundial masculino de media maratón (57 minutos y 20 segundos), tiempo registrado por el ugandés Jacob Kiplimo. Han Chenyu, una estudiante china de 25 años, se declaró entusiasmada con el evento y con tales avances tecnológicos. “Como futura trabajadora, también me preocupa bastante. Porque si la tecnología avanza demasiado rápido, puede tener repercusiones en el empleo”, afirma, aludiendo a la sustitución de ciertas profesiones por la Inteligencia Artificial (IA) y los robots. Entérese: Así fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca Los progresos mostrados en este medio maratón son espectaculares en comparación con la edición de 2025. En ese entonces, el robot vencedor se impuso con un tiempo casi tres veces superior (2 horas, 40 minutos y 42 segundos) y tuvo caídas repetitivas durante la prueba. La zancada de las máquinas fue mucho más fluida este año y el número de equipos participantes pasó de 20 a más de 100.

¿Los humanos serán destronados?