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¿Usain Bolt versión máquina? Robots baten récord humano en la media maratón de Pekín, China

El robot ganador completó cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, a una media de unos 25 kilómetros por hora.

  • En un carril, uno de los robots humanoides participantes, en el otro, las personas corriendo la media maratón de Pekín. FOTO AFP.
    En un carril, uno de los robots humanoides participantes, en el otro, las personas corriendo la media maratón de Pekín. FOTO AFP.
Agencia AFP
hace 49 minutos
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Varios robots humanoides batieron este domingo 19 de abril en Pekín, capital de China, el récord mundial humano de media maratón, ilustrando los espectaculares avances tecnológicos de este lado del mundo.

Los espectadores se ubicaron a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, unas muy veloces, y otras con medidas y prestaciones no tan avanzadas.

El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos. Cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar algún incidente.

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Según la televisión pública CCTV, el robot campeón, equipado con un sistema de navegación autónoma y representante de la marca china Honor, completó los cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, a una media de unos 25 kilómetros por hora.

Fue más rápido que el primer atleta humano, pero sobre todo que el récord mundial masculino de media maratón (57 minutos y 20 segundos), tiempo registrado por el ugandés Jacob Kiplimo.

Han Chenyu, una estudiante china de 25 años, se declaró entusiasmada con el evento y con tales avances tecnológicos.

“Como futura trabajadora, también me preocupa bastante. Porque si la tecnología avanza demasiado rápido, puede tener repercusiones en el empleo”, afirma, aludiendo a la sustitución de ciertas profesiones por la Inteligencia Artificial (IA) y los robots.

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Los progresos mostrados en este medio maratón son espectaculares en comparación con la edición de 2025. En ese entonces, el robot vencedor se impuso con un tiempo casi tres veces superior (2 horas, 40 minutos y 42 segundos) y tuvo caídas repetitivas durante la prueba.

La zancada de las máquinas fue mucho más fluida este año y el número de equipos participantes pasó de 20 a más de 100.

¿Los humanos serán destronados?

En los últimos años, los robots humanoides se han convertido en una visión habitual en China, en los medios de comunicación y en los espacios públicos.

Prueba de la vitalidad del sector es que las inversiones en China en robótica y en la IA especializada en este dominio alcanzaron a finales de 2025 los 73.500 millones de yuanes (9.400 millones de euros, 11.066 millones de dólares), según un estudio de un organismo oficial.

“Creo que de aquí a tres o cinco años, formarán parte de nuestra vida cotidiana para las tareas domésticas, la compañía de las personas mayores e incluso para los trabajos peligrosos, como el de bombero”, declara Xie Lei, un espectador de 41 años que acudió con su familia.

Reportaje realizado por Ludovic EHRET.

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