¿Usain Bolt versión máquina? Robots baten récord humano en la media maratón de Pekín, China

Varios robots humanoides batieron este domingo 19 de abril en Pekín, capital de China, el récord mundial humano de media maratón, ilustrando los espectaculares avances tecnológicos de este lado del mundo.
Los espectadores se ubicaron a lo largo del recorrido para ver correr a las máquinas, unas muy veloces, y otras con medidas y prestaciones no tan avanzadas.
El medio maratón de Yizhuang enfrentó, por un lado, a robots y, por otro, a humanos. Cada grupo corría por un carril paralelo, con el fin de evitar algún incidente.
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Según la televisión pública CCTV, el robot campeón, equipado con un sistema de navegación autónoma y representante de la marca china Honor, completó los cerca de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, a una media de unos 25 kilómetros por hora.