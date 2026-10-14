Movistar ahora es Tigo: Millicom anuncia una inversión de $8,5 billones

Tigo inicia una nueva etapa en Colombia con la integración de las operaciones de Movistar y el anuncio de un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años.
La compañía, controlada por Millicom, busca ampliar su cobertura móvil, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y fortalecer su infraestructura de fibra óptica, transporte de datos y centros de datos. La transición hacia una sola marca comenzará con la campaña “Movistar ahora es Tigo” y, según Carlos Blanco, presidente de Tigo, se espera que concluya en noviembre.