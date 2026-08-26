Murió Tim Curry, actor de Rocky Horror Picture Show , It y Annie

El actor británico murió a los 80 años. El medio de comunicación TMZ fue quien reveló la noticia del fallecimiento de Curry, reconocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en la película de 1975, The Rocky Horror Picture Show.

De acuerdo con el portal de entretenimiento, desde hacía una década, Curry tenía graves problemas de salud. Aunque ni su familia ni representantes han confirmado los detalles, la primera versión señala que falleció este martes 25 de agosto de 2026 en su casa en Los Ángeles.