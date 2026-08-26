Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

Nadie prevé una tragedia. Menos un terremoto. Lo cierto es que en Antioquia los aprendizajes, muchas veces entre lágrimas, enseñaron a prepararse ante los desastres naturales. Y ese alistamiento también comprende lo administrativo, que es la capacidad de movilizar recursos humanos y económicos para superar una emergencia.
El desastre natural de este 10 de agosto, por ejemplo, tomó a algunos municipios y departamentos con sus fondos de emergencias con menos de $500.000, una herramienta creada para que siempre haya dinero suficiente con que responder ante una situación calamitosa.