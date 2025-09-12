x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 13 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 22 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

GALÁN SE MUDÓ A CASA DE PAZ

El guerrillero del Eln, Francisco Galán, abandonó ayer la cárcel de Itagüí para cumplir, en un lapso de tres meses, consultas con la sociedad civil y con diferentes estamentos nacionales e internacionales con el fin de explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz con el Gobierno Nacional.

HACE 50 AÑOS:

LA OTRA CARA DE MEDELLÍN

Las laderas de la zona nororiental de la ciudad están sembradas de barrios piratas. La imagen muestra el asentamiento de un núcleo de 21 familias en la parte alta del barrio Popular No. 2, donde los deslizamientos amenazan sepultar los frágiles tugurios. Hace meses se les prometió un traslado.

Utilidad para la vida