Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

En su camino por seguir tejiendo futuro en el país, Maquila Internacional de Confección S. A. S busca talento en Medellín, municipios del Valle de Aburrá, Bucaramanga y hasta Misco, Guatemala. Esta compañía, que tiene más de 33 años, se caracteriza por ser una multinacional que transforma telas en experiencias que viajan por el mundo. "Crecer en Maquila es crecer en una cultura donde el aprendizaje es constante, el trabajo tiene propósito y el equipo se convierte en familia. Porque cuando las manos correctas se unen, la magia, fantasía e historia se vuelve realidad", describe la compañía en su lading de Magneto. Entre los sectores que mayormente requieren talento están Administración y oficina; Mercadeo y publicidad; Producción, operarios y manufactura, entre otros.

Ofertas laborales más destacadas en Maquila

Analista de Marca - Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000. Responsabilidades: - Ejecutar y dar seguimiento a tareas operativas solicitadas. - Solicitar controlar y coordinar la entrega de materiales de marketing (POP digital display kits). - Subir y gestionar órdenes de diseño asegurando cumplimiento de tiempos y calidad. - Apoyar en la planificación logística y ejecución de eventos y activaciones (lanzamientos aperturas de tienda estrategias de clientes etc.). - Coordinar y ejecutar planes promocionales en canales offline. - Atender solicitudes puntuales de marketing y activaciones de franquiciados. Requerimientos: - Título en Mercadeo, Publicidad, Administración de Empresas o Negocios Internacionales. - Entre 1 y 3 años de experiencia en roles similares. - Conocimiento en gestión de materiales de marketing y diseño. - Habilidad para coordinar y ejecutar eventos y activaciones. - Capacidad para manejar tareas múltiples y cumplir plazos. Aplique acá.

Visual Merchandising Ejecución - Bucaramanga

Salario: $ 2.400.000. Responsabilidades: - Ejecutar la estrategia de exhibición y P.O.P para las marcas en las zonas asignadas. - Participar activamente en la ejecución de proyectos especiales. - Ejecutar instructivos de exhibición y montaje para mesas de impacto y focal. - Apoyar la ejecución del visual merchandising en las zonas asignadas. - Presentar informes de implementación. Requerimientos: - Educación Profesional o Técnico en Diseño de Espacio y Visual Merchandising Diseño Industrial Diseño de Vestuario Diseño Gráfico o Mercadeo. - Dos años de experiencia en visual merchandising. - Conocimientos en programas de Adobe (Illustrator y Photoshop). - Excel básico y construcción de datos. Postúlese acá.

Generalista de Gestión Humana Paises - Envigado, Medellín, La Estrella y Sabaneta

Responsabilidades: - Diseñar estrategias de reclutamiento y selección en varios países. - Coordinar todo el proceso de contratación y documentación del personal. - Desarrollar programas de capacitación efectivos. - Evaluar y ajustar los programas de formación según el impacto. - Implementar sistemas de evaluación del desempeño. - Implementar plan de formación - Gestión de calidad de vida de los colaboradores - Proporcionar retroalimentación y planes de desarrollo individual. - Desarrollar políticas de sostenibilidad ambiental. - Realizar evaluaciones de impacto ambiental y definir medidas correctivas. Requerimientos: - Tecnologo o Profesional en Recursos Humanos Administración o campos afines. - Mínimo 3 años de experiencia gestionando los procesos transversales al área - Excelente capacidad de comunicación y liderazgo. - Habilidad para trabajar en entornos multiculturales. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de Archivo - Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta

Salario: $ 1.690.000. Responsabilidades: - Clasificar y registrar documentos físicos. - Almacenar y recuperar documentos de manera eficiente. - Administrar insumos y equipos de trabajo de archivo. - Elaborar informes relacionados con la gestión documental. - Atender a usuarios que solicitan información de archivo. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en manejo de archivos o documentación. - Habilidad para organizar documentos de forma efectiva. - Excelentes habilidades de comunicación. - Capacidad para trabajar en un entorno de equipo. Conozca más detalles en este enlace.

Auxiliar de Comercio Exterior: Declaraciones Juramentadas - Envigado, Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella

Salario: $ 3.000.000. Responsabilidades: - Elaborar declaraciones juramentadas y certificados de origen. - Realizar la correcta clasificación arancelaria de mercancías. - Gestionar documentación oficial necesaria para operaciones de importación y exportación. - Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y acuerdos comerciales aplicables. - Optimizar beneficios arancelarios y mitigar riesgos operativos y legales. - Colaborar con otros departamentos para mejorar la eficiencia de la cadena logística. Requerimientos: - Tecnólogo en Comercio Exterior Negocios Internacionales Logística Internacional o afines. - Deseable formación profesional en Comercio Exterior Negocios Internacionales Administración de Negocios o Ingeniería Industrial. - Certificación en regímenes aduaneros especiales y tratados de libre comercio. - Formación en gestión documental de comercio exterior. - Manejo de plataformas MUISCA – DIAN VUCE LEGISCOMEX y sistemas ERP. - Nivel de inglés intermedio B1 o superior. - Manejo de Excel intermedio. - Mínimo 3 años de experiencia en áreas de comercio exterior en cargos similares. - Experiencia en el sector textil-confección y gestión de documentación oficial. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse a las ofertas de Maquila en Magneto Empleos?