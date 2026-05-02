Un joven de 26 años habría matado a su mamá a puñaladas en Caldas

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha identificado al menos a 384 ciudadanos naturalizados, cuyos casos serán revisados en procesos judiciales que podrían derivar en la revocación de su ciudadanía.
Más de 10.000 pasajeros afectados tras cancelación de vuelos de Spirit Airlines, mientras autoridades y aerolíneas coordinan medidas para mitigar impactos y garantizar atención inmediata.