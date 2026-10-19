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Fact check | Verónica Alcocer se defiende: drogas, dinero, contratos y poder en el Gobierno Petro

La exprimera dama rechazó los señalamientos de Eva Ferrer y negó haber intervenido en nombramientos y financiación de campañas. Sin embargo, parte de su defensa depende de documentos que deben contrastarse.

  • La exesposa de Gustavo Petro salió al paso de la polémica que se ha abierto tras las declaraciones de la exasesora catalana Eva Ferrer que la involucran con presuntos hechos de narcotráfico. Foto: Colprensa.
    La exesposa de Gustavo Petro salió al paso de la polémica que se ha abierto tras las declaraciones de la exasesora catalana Eva Ferrer que la involucran con presuntos hechos de narcotráfico. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 17 minutos
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Luego de años sin conceder una entrevista, la exprimera dama Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, rompió su silencio tras el escándalo que desataron las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue cercana a ella y ahora la señala de estar involucrada en presuntos movimientos de dinero y drogas entre Colombia y Venezuela.

En conversación con Noticias RCN, Alcocer negó las acusaciones, aseguró que nunca intervino en nombramientos del Gobierno y defendió sus viajes en aeronaves estatales.

También habló de su inclusión en la lista de sanciones de Estados Unidos (OFAC) y rechazó haber participado en la negociación de los aviones Gripen.

Pero, entre sus respuestas, hay hechos que tienen respaldo, afirmaciones que necesitan más pruebas y explicaciones que no corresponden al alcance de los procedimientos de los cuales habló.

El viaje a Venezuela sí fue anunciado

Uno de los señalamientos más graves de Ferrer apunta a un supuesto traslado de US$2,5 millones desde Venezuela en enero de 2023 por parte de Alcocer. Ante esa acusación, la exprimera dama respondió que ella nunca en “su vida ha tenido 2.5 millones de dólares”.

Sostuvo que viajó para conocer el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, que su agenda fue pública y que no llevó maletas. Según su relato, salió de Colombia con una cartera de mano y regresó con la misma.

Sobre el propósito del desplazamiento existe un registro oficial. El 31 de enero de 2023, la Presidencia anunció que Alcocer se reuniría con Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) en Caracas y conocería el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Alcocer mencionó fotografías, videos, bitácoras y un informe de un investigador forense para respaldar su defensa. Lo cual en últimas permite establecer que hubo un traslado, pero todavía no es suficiente para determinar lo que se movió entre los países.

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También hay una precisión sobre la acusación. Ferrer atribuyó la versión de los US$2,5 millones a una conversación con Manuel Grau (empresario catalán), no a un movimiento de dinero que hubiera presenciado ella personalmente. No obstante, luego, por su parte, el empresario rechazó sus señalamientos y anunció acciones legales.

Las versiones se contradicen entre sí; solo la presentación de pruebas por parte de ambas logrará develar qué sucedió realmente en ese viaje que tuvo la exprimera dama a Venezuela.

Los viajes personales en aviones del Estado

Estoy segura de no haber abusado ni de los vuelos ni de ningún recurso del Estado”, afirmó.

Alcocer en su explicación reconoció viajes de carácter personal. Dijo que algunos registros de agenda privada correspondían a desplazamientos a Cartagena, donde la familia presidencial tenía una residencia, o a Corozal para visitar a su madre.

La investigación de Semana reportó 149 registros de desplazamientos entre agosto de 2022 y julio de 2026. Según el análisis de la revista, 137 se hicieron en aeronaves estatales y entre ellos había viajes personales.

Alcocer sostuvo que la Fuerza Aeroespacial asignaba los aviones disponibles. Sin embargo, saber quién disponía de la aeronave no responde por qué se autorizó su uso para cada desplazamiento. Esa revisión exige conocer las solicitudes, las autorizaciones, la justificación y los costos.

Durante 4 años yo permanecí en territorios. La gran mayoría de esos viajes corresponde a ellos. Los viajes que ahí aparecen, que están documentados como privados, por supuesto, eran para ir a Cartagena, ya que existía una residencia en Cartagena. E inclusive a veces aparecen unos viajes documentados de agenda privada a Corosal donde iba a visitar a mi madre”, aseguró Alcocer.

Además, agregó que: “La FAC es quien dispone los aviones. Te quiero aclarar y quiero aclararle a todos los que nos escuchan y nos ven escuchan, que el único que tiene avión asignado es el presidente de la República. El resto de las personas nos asigna la FAC, nos asigna la aeronave en la que se puede volar”.

Ya la Procuraduría abrió una indagación sobre los viajes realizados durante su etapa como primera dama. Entre los asuntos que busca esclarecer están los acompañantes, los protocolos y los responsables de definir las agendas y los itinerarios.

Lea también: Las 7 denuncias más graves que hizo Eva Ferrer sobre Alcocer: desde presunto tráfico de drogas hasta una supuesta conspiración política

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