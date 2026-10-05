Arrancaron vuelos en hidroavión entre Medellín y Guatapé: el embalse quedará a solo 17 minutos

Un sábado cualquiera, llegar de Medellín a Guatapé puede costar media mañana. Ahora hay un medio de transporte que convierte ese tiempo no solo en un desplazamiento, sino en una experiencia turística en sí misma: despegar del Olaya Herrera, volar un cuarto de hora sobre el Oriente antioqueño y posarse sobre el agua del embalse.
Se revisa el tiempo, el viento, las condiciones de la jornada. Los pasajeros ingresan y ocupan los asientos del Cessna Caravan. Cada uno tiene ventanilla. Desde ella se ven los parches terracotas de casas y los ríos verdes de árboles que son la vista aérea de Medellín.
En pocos minutos, cuando apenas se alcanza a tomar una foto, el paisaje ya cambió: ahora son las montañas de la cordillera, de un verde encendido de sol, las que roban la atención. Y, en menos de lo que se piensa, aparece la mancha azul e inmensa del embalse de Guatapé.
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