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El momento épico de Weimar Banny Asprilla: de suplente a héroe de Santa Fe en eliminación de River

En pleno estadio Monumental, en Buenos Aires, el portero colombiano fue la figura del equipo bogotano, que en una interminable tanda por penales, tras 22 cobros, eliminó a River Plate en Sudamericana.

  • Weimar Banny Asprilla fue la gran figura de Santa Fe en la clasificación ante River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTO X-SANTA FE
    Weimar Banny Asprilla fue la gran figura de Santa Fe en la clasificación ante River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTO X-SANTA FE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 58 minutos
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Weimar Banny Asprilla Mena no sabe si seguirá recibiendo minutos con Santa Fe, pero sí tiene claro que continuará trabajando fuerte para que, cuando el técnico del equipo capitalino, Pablo Repetto, lo convoque, pueda seguir aportando sus condiciones.

Por lo pronto, y después de ser suplente, será recordado como el héroe del equipo que eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El guardameta chocoano, de 27 años, quien en días anteriores vivió momentos de angustia luego de que sus padres lo perdieran todo en Chocó debido al sismo que sacudió al país, pasó de la banca a convertirse en figura continental tras el partido de vuelta disputado en Buenos Aires, donde el elenco bogotano, luego de igualar 1-1 en la serie global, se impuso 8-7 en la tanda de penales, en un estadio Monumental que terminó viendo caer a un equipo grande de Suramérica.

Tras reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un desgarro muscular en el recto femoral de su pierna derecha, Asprilla mostró seguridad para defender el arco de Santa Fe en ambos partidos de la serie ante el conjunto argentino.

Lea: Santa Fe dio el batacazo en Argentina y tras el 1-1 ganó por penales 7-8 a River Plate en Copa Sudamericana

En el de vuelta, durante el tiempo reglamentario, protagonizó ocho atajadas. Luego, en la tanda de penales, detuvo uno de los cobros y, más allá de los láseres de los aficionados que encandilaban su rostro, asumió la responsabilidad de ejecutar el último lanzamiento. No falló y terminó dándole la clasificación a la escuadra colombiana, que agravó la crisis de River.

“Primero que todo le doy la honra a Dios. Le doy las gracias al grupo, porque sin la ayuda de mis compañeros tampoco hubiera sido posible esta presentación. También esto va para Róbinson ‘Rufay’ Zapata (entrenador de arqueros en Independiente Santa Fe), quien nos ha trabajado muy bien”, empezó diciendo Weimar Banny al finalizar el encuentro.

“También le digo a Andrés Mosquera Marmolejo que lo quiero mucho, que lo estamos esperando. Ya no sé si el camino en esta Copa siga con él o conmigo, pero le expreso que le agradezco por todo lo que ha puesto en mi corazón, por lo que me ha enseñado, porque hoy da fruto de ello”, agregó el portero Asprilla.

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará el 9 de septiembre al brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

Para Asprilla será una nueva oportunidad de demostrar que está preparado para responder cuando el técnico lo necesite.

Siga leyendo: Tras la eliminación del Tolima, seis jugadores colombianos siguen en la Libertadores

Nacido en Quibdó, Weimar Banny Asprilla Mena comenzó su formación futbolística en las categorías juveniles del Independiente Medellín, equipo con el cual llegó a estar convocado en el plantel profesional. Sin embargo, su debut oficial en el fútbol profesional se dio en el año 2021 defendiendo los colores de Orsomarso S.C. en la segunda división de Colombia. Posteriormente, con el objetivo de sumar minutos y consolidar su experiencia en el profesionalismo, continuó su carrera en la Primera B militando en clubes como Valledupar F.C., Real Cundinamarca y Tigres F.C., un recorrido de maduración que le permitió captar la atención de Independiente Santa Fe para dar el salto definitivo a la máxima categoría.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Weimar Banny Asprilla, el arquero de Santa Fe que fue héroe ante River Plate?
Weimar Banny Asprilla es un arquero chocoano de 27 años, nacido en Quibdó, que llegó al fútbol profesional en 2021 con Orsomarso y posteriormente pasó por Valledupar FC, Real Cundinamarca y Tigres FC antes de llegar a Independiente Santa Fe.
¿Por qué Weimar Banny Asprilla fue titular de Santa Fe contra River Plate?
Asprilla asumió la titularidad de Santa Fe debido a la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un desgarro muscular en el recto femoral de la pierna derecha.
Cuántos penales atajó Weimar Banny Asprilla en la tanda contra River?
El arquero colombiano detuvo uno de los cobros en la tanda de penales, que terminó con triunfo de Santa Fe por 8-7 después de 22 lanzamientos.
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