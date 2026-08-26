Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Tras la eliminación del Tolima, seis jugadores colombianos siguen en la Libertadores

La Copa Libertadores ya tiene definidos a los mejores ocho equipos del certamén sin clubes colombianos.

  • Jhon Arias y Aldair Quintana son referentes en sus clubes. FOTOS: Instagram jhonariasa y aldairquintana
    Jhon Arias y Aldair Quintana son referentes en sus clubes. FOTOS: Instagram jhonariasa y aldairquintana
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

El pasado martes 25 de agosto, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, el Deportes Tolima visitó a Independiente del Valle con la intención de remontar el 0-1 en la ida de los octavos de final de la Libertadores; sin embargo, el conjunto “Pijao” cayó 3-1 en el partido y 4-1 en el marcador global de la serie. Por esta razón, Colombia se quedó sin equipos en el máximo certamen continental.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros no pudieron hacer un partido parecido al de la ida. Si bien perdieron en ambos compromisos, el primero de los juegos tuvo ocasiones claras de gol y superó por tramos en el juego a los ecuatorianos, algo que no pasó en territorio quiteño. De este partido solo queda para el recuerdo el golazo de Junior Hernández desde unos 30 metros que sirvió para descontar.

Con esta eliminación del Tolima a manos de IDV, se extiende la mala racha de los equipos colombianos en la Copa Libertadores de América. Desde 2016, año en que Atlético Nacional ganó el torneo bajo la batuta de Reinaldo Rueda, los equipos criollos no pudieron entrar a semifinales.

Solamente un equipo alcanzó los cuartos de final del campeonato internacional, fue el Deportivo Pereira en 2022. El “Matecaña”, que en ese entonces dirigía Alejandro Restrepo, eliminó a Independiente del Valle en octavos de final del torneo con el hoy arquero de los ecuatorianos, Aldair Quintana, como gran figura del club de la Perla del Otún.

Sin duda, es una mala noticia que en 10 años Colombia tenga menos participaciones en cuartos de final del certamen internacional que Bolivia, por dar un ejemplo. Esto se debe a varios factores, pero el principal es la ineficacia y falta de jerarquía de los planteles del FPC en instancias definitivas.

6 cafeteros seguirán en el torneo

Aunque no hay más equipos colombianos, seis jugadores criollos en el fútbol sudamericano estarán en los cuartos de final de la Libertadores. En el duelo entre Estudiantes de La Plata y Corinthians, el extremo Edwuin Cetré será parte de la serie con los argentinos. Se rumorea que Miguel Monsalve puede llegar al “Pincharrata”.

Independiente del Valle vs. Flamengo tendrá un colombiano por lado. Con los ecuatorianos estará el arquero tolimense, Aldair Quintana, mientras que en el “Mengao”, Jorge Carrascal será una de las llaves ofensivas. El otro club del Maracaná, Fluminense, tendrá a Julián Millán y Kevin Serna como parte de su equipo contra el Platense de Martín Palermo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por último, Jhon Arias, la máxima figura de Colombia en la Libertadores, jugará con el Palmeiras ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Arias es el volante creativo titular de los de Abel Ferreira, quienes perdieron la final del torneo el año pasado y ahora buscan su cuarta consagración en la “Gloria Eterna”.

Lea también: Atlético Nacional se enfrenta al Cali en el Atanasio; ¿quién tiene mejor plantilla en el duelo de verdes?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo fue la última vez que un equipo colombiano llegó a semifinales de la Copa Libertadores?
El último equipo colombiano que alcanzó las semifinales fue Atlético Nacional en 2016, torneo que terminó ganando bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. Desde entonces, ningún club colombiano ha llegado a esa instancia, según la noticia.
¿Qué equipo colombiano llegó más lejos en la Copa Libertadores después de Atlético Nacional en 2016?
Deportivo Pereira fue el único club colombiano que alcanzó los cuartos de final desde 2016, al llegar a esa instancia en 2022 bajo la dirección de Alejandro Restrepo.
¿Qué jugadores colombianos siguen en la Copa Libertadores 2026?
Seis futbolistas colombianos continúan en el torneo: Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata; Aldair Quintana con Independiente del Valle; Jorge Carrascal con Flamengo; Julián Millán y Kevin Serna con Fluminense; y Jhon Arias con Palmeiras.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos