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Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”

Después de varios días de preocupación por su estado de salud, la familia de Yamid Amat entregó una nueva actualización.

  • Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”
  • El hijo de Yamid Amat agradeció los mensajes de solidaridad y destacó la respuesta del periodista al tratamiento que recibe. FOTO: Captura de pantalla.
    El hijo de Yamid Amat agradeció los mensajes de solidaridad y destacó la respuesta del periodista al tratamiento que recibe. FOTO: Captura de pantalla.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 14 minutos
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El periodista Yamid Amat presenta una evolución positiva en su estado de salud durante las últimas 24 horas, según informó su hijo, Yamid Amat Serna, a través de sus redes sociales. El comunicador permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y continúa recibiendo atención médica.

“Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto. La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas”, escribió Amat Serna, quien agradeció al equipo médico y de enfermería de la institución por la atención brindada al periodista.

De acuerdo con el mensaje publicado, el reconocido periodista continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento. Su hijo también destacó los mensajes de solidaridad que la familia ha recibido durante los últimos días.

El hijo de Yamid Amat agradeció los mensajes de solidaridad y destacó la respuesta del periodista al tratamiento que recibe. FOTO: Captura de pantalla.
El hijo de Yamid Amat agradeció los mensajes de solidaridad y destacó la respuesta del periodista al tratamiento que recibe. FOTO: Captura de pantalla.

“La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios, han sido aliento y soporte cierto. Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso”, señaló.

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