Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”

El periodista Yamid Amat presenta una evolución positiva en su estado de salud durante las últimas 24 horas, según informó su hijo, Yamid Amat Serna, a través de sus redes sociales. El comunicador permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y continúa recibiendo atención médica.

“Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto. La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas”, escribió Amat Serna, quien agradeció al equipo médico y de enfermería de la institución por la atención brindada al periodista.

De acuerdo con el mensaje publicado, el reconocido periodista continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento. Su hijo también destacó los mensajes de solidaridad que la familia ha recibido durante los últimos días.