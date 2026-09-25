Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”

El periodista Yamid Amat presenta una evolución positiva en su estado de salud durante las últimas 24 horas, según informó su hijo, Yamid Amat Serna, a través de sus redes sociales. El comunicador permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y continúa recibiendo atención médica. “Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto. La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas”, escribió Amat Serna, quien agradeció al equipo médico y de enfermería de la institución por la atención brindada al periodista. De acuerdo con el mensaje publicado, el reconocido periodista continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento. Su hijo también destacó los mensajes de solidaridad que la familia ha recibido durante los últimos días.

El hijo de Yamid Amat agradeció los mensajes de solidaridad y destacó la respuesta del periodista al tratamiento que recibe. FOTO: Captura de pantalla.

“La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios, han sido aliento y soporte cierto. Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso”, señaló. En contexto: Yamid Amat se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado: parte médico de la Fundación Santa Fe La nueva información se conoce después de que la Fundación Santa Fe de Bogotá informara que el periodista se encontraba en estado crítico y bajo pronóstico reservado, luego de ser hospitalizado tras sufrir una descompensación mientras se desplazaba desde Anapoima hacia Bogotá. En ese momento, la institución señaló que el periodista requería un manejo integral y multidisciplinario y aclaró que cualquier nuevo comunicado sobre su condición sería emitido de acuerdo con la evolución de su estado de salud y con autorización expresa de la familia. Yamid Amat, de 84 años, tiene una extensa trayectoria en el periodismo colombiano. Nacido en Tunja, Boyacá, el 2 de diciembre de 1941, comenzó su carrera en los años 60 y pasó por medios como la Emisora Monserrate, Caracol Radio y RCN. También fue director de Noticias Caracol y fundó el noticiero CM& junto con Juan Gossaín, espacio que permaneció al aire durante casi 33 años.

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