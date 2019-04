Casi 1 millón de muertos en tres meses: así fue el genocidio en Ruanda hace 25 años

El 8 de noviembre de 1994, por segunda vez en la historia, Naciones Unidas decidió crear un Tribunal Internacional para juzgar los crímenes cometidos durante un genocidio. El Tribunal de Ruanda surgió hermanado con el de la Ex Yugoslavia, establecido en 1993. El de Ruanda operó hasta 2015 y sentenció a 61 mandos militares, políticos y religiosos. Además, se convirtió en el primero en emitir una condena internacional por genocidio contra Jean Paul Akeyesu, alcalde de la ciudad de Taba, por no impedir la violación generalizada en su localidad. Sin embargo, el Tribunal para Ruanda recibió varios cuestionamientos. Entre ellos, por parte de Human Right Watch, que le critica no haber juzgado suficientes miembros del Frente Patriótico Ruandés, del presidente Paul Kagame, y haberse concentrado casi exclusivamente en los victimarios hutus. Además, para Jerónimo Delgado, docente de estudios africanos de la Universidad Externado, al limitarse a investigar los sucesos de 1994, la justicia dejó fuera gran parte de la planeación del genocidio y del rol de países como Francia y Bélgica en este.