Así lo dijo durante un viaje a México en el que resaltó que el objetivo es “hablar directamente a la población de los países que migran”. “No hay espacio en Nueva York”, reiteró. “Nuestros corazones son inagotables, pero no nuestros recursos”, dijo.

“Venir a Nueva York no significa que se van a quedar en un hotel de cinco estrellas. No significa que, por el mero hecho de venir aquí, automáticamente se les vaya a permitir trabajar”, señaló Adams.

Desde hace unos meses el alcalde neoyorquino viene hablando de la crisis que atraviesa la ciudad, a la que, según él no le ve una solución pronta. “Nunca en mi vida había tenido un problema al que no le viera solución, no veo cómo va a terminar esto. Este problema destruirá a la ciudad de Nueva York”, lapidó.

El pasado miércoles 4 de octubre, el alcalde de Nueva York inició una gira por varios países latinoamericanos para disuadir a sus residentes de migrar a Estados Unidos. Después de México, llegó este viernes a Ecuador y luego vendrá a Colombia para reunirse con las autoridades y abordar la crisis migratoria.

En Colombia, Adams estará en Bogotá, y luego visitará la frontera entre Colombia y Panamá, en el Urabá antioqueño, donde actualmente hay una crisis humanitaria por el número desbordado de migrantes que llegan para atravesar el Tapón del Darién.