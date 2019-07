Secretos de un legado que los nazis llevaron a Chile

Schafer era como un descuido que la historia se olvidó de borrar. Este alemán nacido en 1921 instaló a este lado del Atlántico una especie de paraíso conservador en el que las personas vivían como si “mayo del 68 no hubiera existido, ni nunca se hubieran desmoronado las viejas virtudes”, como lo describió el periodista P. Dirk Kurbjuweit en un artículo de 1997 para el periódico alemán Die Zeit.

Ninguno replicaba. La belleza admirada por Larraín y por parte de la política chilena la habían construido niños que, desde los 6 años, trabajaban cargando piedras, cortando árboles y siendo golpeados en el suelo cuando no podían más; a los que en la noche pasaban a recoger para llevarlos ante la puerta de Schafer y que aceptaban todo esto como espectadores indiferentes de sus propias vidas. “Éramos como vasijas vacías”, dice Jaime. “Si me dejabas en un sitio, yo me quedaba ahí, sufriendo lo mío, sin que el resto del mundo me importara realmente”.

“Son vitaminas, para que no se enfermen”, recuerda Eduardo que les decían los colonos. Con los días, él y Jaime comenzaron a obedecer sin oponerse a cualquier orden. No importaba si esta era: “ Quédate todo el día de espaldas mirando a una pared” o “Tu mamá viene por ti, vamos a dar un paseo para que no te lleve” .

La siguiente noche, cuando al que fueron a recoger fue a uno de sus compañeros, Jaime siguió en silencio. Lo mantuvo hasta que días después, en un descuido de los colonos quienes siempre los vigilaban, alcanzó a decirle a su primo: “Anoche fui donde el Tío Permanente”. “A mí me tocó antenoche”, respondió él. No dijeron nada más. Inclinaron la cabeza y lloraron.

Jaime, en efecto, calló. No le dijo a nadie lo que pasó esa noche en el penthouse alfombrado de Schafer. Ni a los alemanes durante la jornada de trabajo; ni a los otros chilenos, Eduardo Sepúlveda y Rodrigo Parra, su primo, quienes habían ido a vivir con él al Kinder House junto con los alemanes; tampoco le habló a su abuela, a la que le exigían trabajar en las cocinas de la Colonia para permitirle ver a su nieto por un minuto.

“El Tío Permanente te va a duchar”, dijo el colono con un español precario. Jaime respondió “Ya me duché”, pero el alemán lo cortó en medio de la frase y dijo: “ Usted lo que debe hacer es callarse y obedecer ”.

***

El mayor sistema represivo de la historia de América Latina, que no pudo ser detenido ni por las denuncias que durante tres décadas hicieron los colonos escapados, ni por la llegada de la democracia a Chile y la pérdida de la personería de la Colonia en 1991, se desmoronó por la voluntad de un niño de 12 años que quería patear un balón en lugar de lanzarlo con la mano.

Fue uno de los compañeros internados con Jaime, quien luego eligió que su nombre no fuera recordado. Un día de 1997, se escabulló en un rincón del baño al que no llegaban las cámaras y, en la oscuridad, escribió en un pedazo de papel un mensaje pidiendo ayuda. Lo guardó hasta el fin de semana, cuando llegaban de visita los niños chilenos que no estaban internados y aprovechó un apretón de manos para entregarlo a uno de ellos con una advertencia: “No lo leas, entrégaselo a mi abuela”.

La motivación que lo llevó a sobreponerse a los fármacos y a la mirada vigilante de los colonos parecería trivial: en la Colonia estaba prohibido el fútbol, los alemanes solo les permitían jugar handball, y a él no le gustaba.

Ese acto, explica el abogado de las víctimas Hernán Fernández, fue el que permitió la libertad de ese niño y, eventualmente, del resto de víctimas. “Se dice que las grandes mafias caen por el dinero. Pero en el caso de la Colonia el Estado chileno no hizo nada, el Estado alemán no hizo nada, los que se atrevieron fueron un puñado de niños entre 7 y 13 años y sus familias”, dice Fernández.

Todos hacen parte de los 11 chilenos que en 1997, con el apoyo del abogado, sellaron el fin de Colonia Dignidad con la demanda por abuso sexual contra Schafer que llevó a su orden de captura y, luego, a su huida por los túneles subterráneos que había construido bajo la Villa Baviera.

Nunca volvieron a verlo en persona. Se convirtió en una imagen exclusiva de la televisión y de los carteles de se busca; en el apodo con el que tuvo que cargar Jaime a su regreso a una escuela regular cuando comenzaron a llamarlo “Paul Schafer”. Era un nombre lejano pero constante que siguió presente incluso después de que en 2005 el pastor fuera detenido en Buenos Aires y de que, 5 años después, un paro cardíaco lo matara en su celda en Chile.

En cuanto supo la noticia, Eduardo creyó sentir alivio. Luego supo que era rabia. “Debería haber pagado más. Morir es la forma más fácil de pagar un pecado”, dice.

Pero el de Schafer –el experimento de fundar una comunidad diseñada para destruir la voluntad de sus miembros– es un pecado que no puede cometer un solo hombre. La caída del jerarca sacó al mundo a colonos alemanes que habían pasado toda su vida sin saber siquiera el nombre del país en el que vivían, como niños expulsados de una cápsula del tiempo, pero también a los colonos que “cruzaron la línea hacia el poder, aquellos que traicionaron a sus compañeros para convertirse en sus represores”, dice Hernán.

Hace un año, Jaime se vio con uno de ellos en un encuentro de víctimas en la ciudad de Talca. Era el mismo que, cada noche, lo llevaba ante la puerta de Schafer. “Al final, se me acercó y me dijo que él también era víctima, que no había podido crecer con sus padres. Yo entiendo eso, pero una vez nos liberamos, nosotros hicimos la denuncia. Ellos callaron. Eso los hace cómplices”.

Para Hernán, Colonia Dignidad “refleja lo peor del ser humano, pero también lo mejor”. Los límites entre estas dos categorías, sin embargo, son difusos.

No es claro lo que separa a un niño que pierde su autonomía y se convierte en un cómplice de Schafer, de aquel que se revela ante él. Lo que hay detrás del impulso de decidir, ese salto al vacío cotidiano que Schafer negó durante tres décadas, hasta que su sistema de represión perfecto se topó con la voluntad de un niño que no quería vivir en un mundo en el que los balones no pudieran ser pateados.