Ella es Amalia Damonte, el primer amor del papa Francisco: “Si no me caso con vos, me hago cura”

“Él un día me mandó una cartica en la que decía que me iba a hacer una casita cuando nos casáramos. Yo tuve la desgracia de que mi mamá me la pescó”, narró Amalia.

“Si no me caso con vos, me hago cura”, fue la sentencia que le dijo Jorge Mario Bergoglio a su amada. Cumplió. Se hizo seminarista, entró a la comunidad jesuita, después fue arzobispo de Buenos Aires y en 2013 fue llamado a asumir las riendas de la iglesia Católica tras la dimisión de Benedicto XVI.

La mujer recordó que Bergoglio hizo la misa del entierro de su abuela y que, por unos meses, el papa también hasta oficia la ceremonia de su matrimonio.

“Estuve a muy poco de que me casara él, porque hasta julio estuvo en San José de las Flores y yo me casé en diciembre. Si él hubiese estado, me casaba”, señaló Damonte.