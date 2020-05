Cristina Gomes

Investigadora de Flacso México

Análisis

Las convergencias entre Bolsonaro y la dictadura militar

Hay diversos puntos en común entre el presidente y la dictadura militar. En la economía, la sumisión a los intereses de los Estados Unidos. Con una gran desventaja: durante la dictadura militar, hubo una reacción de parte de los generales, liderados por el General Geisel, que se impusieron y pasaron a defender algunos aspectos de la soberanía nacional. En un año, Bolsonaro ha privatizado más empresas que Cardoso durante sus ocho años de periodo neoliberal, en la década de 90. En la dictadura no hubo tantas privatizaciones de empresas estatales, sino que se firmaban contratos públicos con empresas privadas proveedoras de servicios, como ocurrió en el sector salud, en construcciones de carreteras, etc. Pero no se vendían empresas públicas, al contrario, se las valoraba y saqueaba.

Respecto al mercado laboral, en la dictadura también aumentó el desempleo y hubo una disminución drástica del empleo formal y de los niveles de salarios, como ahora. Sin embargo, se preservaron los derechos laborales, la consolidación de las leyes del trabajo (CLT), la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y de los contratos laborales privados, el derecho a aumentos salariales anuales, prestaciones de salud, jubilaciones, pensiones, ahorros obligatorios, accidentes de trabajo, entre otros.

Bolsonaro y los congresistas, de mayoría gobiernista, aprobarán el fin de todos los derechos y leyes laborales vigentes desde hace 90 años en Brasil, que garantizaban que el país fuera una de las excepciones en América Latina, con mayoría de trabajadores formales, con derechos y prestaciones, además de una mayoría de adultos mayores jubilados y pensionados. También las instituciones vinculadas a estos derechos: la justicia laboral, el instituto de jubilaciones y pensiones están amenazados por primera vez de extinción, lo que a los generales de la dictadura militar ni siquiera se les ocurrió.

En la política, la dictadura militar se estableció a través de un golpe civil-militar. También hubo marchas con participación popular y de las élites que apoyaron el golpe. Se cerró el Congreso, suspendieron partidos, censuraron a los medios de comunicación y cesaron a congresistas disidentes, persiguiendo, torturando y asesinando a la oposición. Esta “mano dura” fue un punto débil para el sostenimiento del régimen y su legitimidad internacional. Los militares aprendieron la lección, eran llamados de “burros” e ignorantes, y se pusieron a estudiar y capacitarse durante la democracia.

Bolsonaro se eligió por elecciones directas, aunque cuestionadas en su legitimidad, porque fueron manipuladas a través de dos mecanismos principales. Primero, la persecución y prisión de Lula da Silva. Segundo, las noticias falsas. Además, lo asesoró la misma persona, Steve Banon y su compañía Cambridge Analytica, que adoptó la misma estrategia que llevó Trump a la victoria en Estados Unidos.

Ya en el gobierno, Bolsonaro ha nombrado a más ministros militares de los que había en la dictadura. Y ha nombrado a miles de militares de todos los rangos para cargos de gobierno y en todas las instituciones públicas, superando también a la dictadura. Eso demuestra que no se trata de un gobierno de Bolsonaro, sino de un gobierno militar que tiene a Bolsonaro como su representante, el exmilitar que fue viable elegir por su trayectoria política construida durante 28 años como diputado. Los conflictos del pasado terrorista de Bolsonaro contra la jerarquía militar fue sublevado por los militares, como parte de la estrategia de regresar al poder por la vía democrática.

Por tanto, la pérdida absoluta de la soberanía, el neoliberalismo radical y las privatizaciones marcan una diferencia entre la política económica de Bolsonaro y la de la dictadura militar; mientras la manipulación de las reglas democráticas es la marca del gobierno militar de Bolsonaro, comparado con la dictadura militar del pasado. Ahora se trata de un gobierno militar mucho más dañino para la economía y con una política autoritaria enmascarada de democracia.

En relación con la oposición y a los movimientos populares, el gobierno militar actual busca mostrar una cara de respeto a la constitución democrática de 1988, mientras avanza con prisa sobre las tierras de Amazonia a costo del exterminio de indígenas, lo que es prohibido por la constitución. Bolsonaro y sus seguidores adoptan discursos y prácticas de exterminio en contra de las izquierdas, indígenas, pobres y homosexuales, mientras los generales ministros vienen al día siguiente dar entrevistas para afirmar que respetan la constitución, la suprema corte y el congreso los legitiman y todos se ponen de acuerdo sobre sus intereses comunes. Se trata más bien de un teatro.

Como en la dictadura militar, los generales se están haciendo latitudinarios en Amazonia mientras exterminan a los indígenas y toman sus tierras. En la dictadura hubo un general que levantó la bandera en defensa de los indígenas y creó un órgano para ello, pero está ahora ocupado por bolsonaristas radicales. El vicepresidente, general Hamilton Mourao, se auto-declaró responsable por todas las áreas vinculadas a Amazonia y están ocupando tierras y haciéndose latifundistas. Al final, los militares eligieron a su candidato, están en el poder con fuerza absoluta, se auto-otorgaron aumentos de salarios y de pensiones exclusivas, enriquecen a coste de la vida de la población más vulnerable, en particular de los líderes indígenas, sin tierra y de izquierda. Bolsonaro se queda con la responsabilidad de abiertamente declarar odio a todos estos grupos y de exigir a sus seguidores que exterminen a todos los opositores o que obstaculizan sus intereses.

La Suprema Corte y todo el poder judiciario, que también pactó un aumento de 70% de sus salarios pocos días después de derrumbar a Dilma Rousseff, se calla frente a las amenazas de muerte y asesinatos de líderes campesinos y comunitarios, indígenas, políticos incluso de derecha que son considerados comunistas simplemente por oponerse a cualquier medida de Bolsonaro. El exterminio que ocurría en los sótanos de los cuarteles en la dictadura militar, ahora puede ser ejercido por bandos de milicianos nazi-fascistas, los camisas amarillas – similares a los camisas negras de Mussolini, seguidores incondicionales de Bolsonaro. Lo que no se sabe es si estos milicianos podrán ser controlados por los generales caso, en algún momento, ellos necesiten contenerlos para mantenerse en el poder o para evitar una guerra civil.