Asesinan a tiros en Guatemala a Juan Solórzano Foppa, exfiscal que denunciaba corrupción

Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal guatemalteco que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre las pandillas y políticos, fue asesinado a balazos este sábado en la capital de Guatemala, informó la policía. El abogado, de 43 años, hablaba sin reservas en sus redes sociales contra el llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado. Foppa, como se le conocía, fue atacado en una cancha de fútbol que frecuentaba los fines de semana, según la policía, que informó de la captura “de manera preliminar” de dos “presuntos responsables”, uno de ellos un exsoldado. Le puede interesar: La ruta de los chats que alertaban sobre el magnicidio de Miguel Uribe: así se conectaba con congresistas

¿Por qué asesinaron a Juan Francisco Solórzano?

En sus redes, el exfiscal se refirió varias veces a los vínculos entre políticos de oposición con el líder de la pandilla Barrio 18 en Guatemala, Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, quien está aislado en una cárcel de máxima seguridad. En una de sus últimas publicaciones, planteó la hipótesis de una “incursión de mercenarios de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala” sobre los enfrentamientos entre supuestos narcotraficantes que dejaron ocho muertos en septiembre en el este del país. Foppa había denunciado la fuga de una prisión de máxima seguridad de una veintena de miembros de la Barrio 18 hace un año, un caso que provocó una crisis en el país y el relevo de la cúpula de seguridad en el gobierno. El abogado integró un tiempo el equipo que defendió al periodista José Rubén Zamora, que pasó casi dos años en prisión acusado de lavado de dinero, pero quien según defensores de derechos humanos y de la prensa ha sido víctima de persecución por sus denuncias contra políticos corruptos. Foppa, también exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), abordaba con frecuencia la situación de criminalidad que golpea al país y criticaba la política de seguridad gubernamental por considerarla ineficiente. Lea más: “Nadie nos dice dónde están”: esposa de exmilitar preso por el asesinato del presidente de Haití

Gobierno de Guatemala se pronunció

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió “enérgicamente” el asesinato. “Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta en la red social X. Estados Unidos, a través de su embajada en Guatemala, condenó el “atroz asesinato”. “Esperamos una investigación completa y transparente que permita esclarecer los hechos”, indicó en su cuenta en X. “Incomodó a redes criminales y corruptas, denunció enérgicamente con nombres y apellidos quienes son los que han tenido al país en zozobra y en la miseria humana”, escribió en X Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la oenegé Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Conozca también: Video | Así fue el asesinato de Susy Aponte, la periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú El exfiscal guatemalteco también denunciaba con frecuencia supuestos actos de corrupción de autoridades de comunidades del país. En el ataque armado murió un empleado de una federación deportiva que se encontraba en el lugar en el momento del crimen. Bloque de preguntas y respuestas