Samuel Velásquez sufrió, pero nunca se rindió y hoy despega en Nacional y la Selección Colombia

La historia de Samuel Velásquez en Atlético Nacional ha estado marcada por la ilusión, las dificultades y las segundas oportunidades. Cuando debutó con el equipo verdolaga, el 23 de enero de 2023, algunos hinchas lo compararon con Diego León Osorio, uno de los laterales izquierdos más recordados en la historia del club. Sin embargo, el antioqueño tenía claro que su objetivo era construir su propio legado.
Osorio fue un futbolista particular: un número 10 convertido en lateral, capaz de gambetear rivales, recorrer toda la banda y llegar al área contraria para marcar goles. Samuel también tiene vocación ofensiva y condiciones para desequilibrar. Desde sus primeras apariciones, escuchó comparaciones que asumió como una motivación, aunque sabía que portar la camiseta de Nacional implicaba una gran responsabilidad.