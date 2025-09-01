Avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea sufrió presunta interferencia rusa; Moscú lo negó

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo, anunció su equipo, añadiendo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente.
La Comisión Europea afirmó el lunes que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente “se debía a una interferencia flagrante” de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado.
“Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS”, declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.
El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.