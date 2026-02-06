Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en enero de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,35%, mientras que la inflación mensual se ubicó en 1,18%, reflejando presiones persistentes sobre el costo de vida al inicio del año. De acuerdo con la entidad, durante el primer mes del año seis divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional, evidenciando en qué rubros se concentraron los mayores aumentos de precios. El mayor incremento se registró en restaurantes y hoteles, con una variación mensual de 2,94%. Le siguió transporte, con un alza de 2,14%, en un contexto marcado por ajustes en combustibles y nuevas tarifas del transporte público. También se destacaron los aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%) y en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), un grupo clave por su impacto directo en el bolsillo de los hogares. A estos se sumaron muebles y artículos para el hogar (1,50%) y salud, con una variación de 1,21 %.

Lo que más subió de precio en enero del 2026 en Colombia

Según el Dane, al ponerle lupa a la inflación mensual, lo que más subió de precio fue, principalmente, comer fuera de casa y el transporte. Como se dijo en párrafos anteriores, el mayor aumento de precios se dio en la división de restaurantes y hoteles, que subió 2,94% y lideró las alzas del mes. Dentro de este grupo, de acuerdo con el Dane, lo que más se encareció fueron las comidas en restaurantes y autoservicios, con un incremento de 3,36%. También subieron con fuerza las bebidas calientes como tinto, café con leche, chocolate, té y agua de panela, que aumentaron 2,78%, así como las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con un alza de 2,38%. Por otro lado, la segunda mayor variación mensual fue la de transporte, que aumentó 2,14% en enero. Los mayores incrementos se presentaron en los gastos asociados a la propiedad y uso de vehículos, que subieron 8,10%, seguidos del transporte urbano, con un alza de 5,11%, y los peajes, que aumentaron 3,50%.

En contraste, dentro del transporte se registraron algunas caídas de precio. El transporte aéreo de pasajeros bajó 11,40%, mientras que los servicios de latonería y pintura disminuyeron 0,43 % y las llantas y neumáticos cayeron 0,16%. En términos de impacto sobre la inflación total de enero, los rubros que más aportaron al aumento del IPC fueron las comidas en restaurantes y autoservicios, que sumaron 0,26 puntos porcentuales, el transporte urbano, con 0,24 puntos, y la carne de res y sus derivados, con 0,06 puntos porcentuales. Siga leyendo: Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026 Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador senior en temas económicos, advirtió sobre el repunte inflacionario registrado al inicio de 2026. Según explicó, la inflación mensual de enero se ubicó en un nivel elevado para un comienzo de año, mientras que la variación anual volvió a acelerarse, al pasar de 5,10% a 5,35%. “Este comportamiento ya empieza a reflejar el impacto del aumento del salario mínimo del 23%, que se está trasladando a los precios y mantiene vivas las presiones sobre las tasas de interés”, agregó.

Así se comportaron los precios en Colombia entre enero de 2025 y enero de 2026

La inflación anual en Colombia, medida entre enero de 2025 y enero de 2026, se ubicó en 5,35%, según el Dane. Este resultado estuvo explicado principalmente por los aumentos en alojamiento y servicios públicos y, sobre todo, en restaurantes y hoteles, uno de los rubros que más presiona el bolsillo de los hogares. Así las cosas, la división de restaurantes y hoteles registró la mayor variación anual, con un alza de 9,01%. Dentro de este grupo, lo que más se encareció fueron las bebidas calientes como tinto, café con leche, chocolate, té, agua de panela y avena caliente, que subieron 13,62%. También aumentaron con fuerza las comidas en restaurantes y autoservicios, con un incremento de 9,19%, y las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, que subieron 8,94%. Los incrementos más moderados dentro de esta división se dieron en los servicios de alojamiento, como hoteles, hostales y moteles, con un alza de 5,76%, los gastos en bares, discotecas y fondas, que aumentaron 5,99%, y las gaseosas y refrescos consumidos en restaurantes, con un incremento de 7,51%.

La segunda mayor variación anual correspondió a la división de bebidas alcohólicas y tabaco, que subió 7,58%. En este grupo, los mayores aumentos se registraron en cigarrillos y tabaco, con un alza de 11,85%, seguidos por vinos y aperitivos a base de vino, que aumentaron 10,64%, y el aguardiente, con un incremento de 10,33%. En contraste, los aumentos más bajos se observaron en la cerveza y el refajo (6,26%) y en licores como whisky, ron, vodka, ginebra y tequila, que subieron 7,56%. De acuerdo con el reporte, al analizar el impacto de cada rubro en la inflación anual, los mayores aportes al IPC se concentraron en las comidas en restaurantes y autoservicios, que sumaron 0,69 puntos porcentuales, el arriendo imputado, con 0,64 puntos, y el arriendo efectivo, con 0,49 puntos porcentuales. Por el contrario, los productos y servicios que más ayudaron a contener la inflación anual fueron la electricidad, que restó 0,15 puntos porcentuales, el arroz, con -0,07 puntos, y las papas, con -0,06 puntos porcentuales. Además: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advirtió que la inflación volvió a tomar una senda ascendente al inicio de 2026. “La inflación de enero sube a 5,35% desde 5,10% en diciembre, impulsada por el aumento de alimentos, muchos afectados por la emergencia económica (como en licores), y por servicios, donde ya se observan los primeros efectos del salario mínimo”, explicó. No obstante, el economista aclaró que el impacto pleno del ajuste salarial aún no se refleja en las cifras. A su juicio, los efectos más fuertes del incremento del salario mínimo se sentirán en febrero y marzo, por lo que el repunte observado en enero todavía es moderado frente a lo que podría verse en los próximos meses.

Inflación de enero 2026 para Medellín