Los barcos que zarpan a pesar del freno europeo

Las ONG que desarrollan estas misiones han sido señaladas de violar la ley y de incurrir en tráfico de personas por países como Italia. Nicolás Carrillo, profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana, explica que estas personas como la capitana Carola Raquete (de Sea Watch) no están violando el derecho internacional al rescatar migrantes en el océano y llevarlas a puertos seguros. “No hay un ánimo de lucro, tampoco un acto de piratería o violencia. Los Estados no pueden negar la navegación y solo podrían tomar medidas si se incumplen las leyes”, sentencia Carrillo. Aunque Italia también amenaza con cerrar sus puertos, el profesor indica que cuando la tripulación de una embarcación está ante un peligro inmediato no se le puede impedir el ingreso.