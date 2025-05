Fiscal adelantó contrainterrogatorio a Álvaro Uribe en el juicio por soborno a testigos

El expresidente Álvaro Uribe completó 20 horas de declaraciones en los juzgados de Paloquemao de Bogotá y todavía no termina de dar su versión.

Este jueves la audiencia arrancó sobre las 8:00 de la mañana. El expresidente llegó puntual y saludó de mano hasta a la fiscal que lo acusa.

Durante la jornada del miércoles, el exmandatario de 72 años se defendió de un episodio que resulta clave para este juicio que avanza en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Se trata de un viaje que en 2009 realizó un grupo de congresistas –entre ellos Piedad Córdoba (ya fallecida), Iván Cepeda y Rodrigo Lara– hasta Estados Unidos para entrevistar en prisión a Juan Carlos “El Tuso” Sierra. El expresidente contó cómo se enteró de los aparentes ofrecimientos que le hicieron al exparamilitar para que declarara en contra suya.

Este jueves continúa la audiencia y el exmandatario narra cómo se enteró de otros ofrecimientos que realizaron en las cárceles de Colombia a otros exparamilitares como Enrique Vélez.

11:58 a.m.

La fiscal Marlenne Orjuela inició el contrainterrogatorio al expresidente Álvaro Uribe. El ente acusador podrá referirse a todos los temas que mencionó el acusado durante su testimonio, que se extendió por cuatro días.

10:39 a.m.

“Semanas antes de mi llamado a indagatoria, que fue el 8 de octubre de 2019, Diego Cadena me narró que había entregado una ayuda humanitaria de dos millones de pesos porque conoció de un niño que estaba enfermo. Ese día me acompañaba Hernán Cadavid, hoy representante a la Cámara. Yo siempre reproché ese hecho”, señaló Uribe.

El receptor de esa ayuda humanitaria fue el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

9:08 a.m.

La carta del exparamilitar Vélez está escrita por Diego Cadena y firmada por el testigo que, para entonces, estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. La defensa liberó un audio en el que Uribe pregunta si no hay inconveniente en que Cadena haya escrito la carta.

“No, señor presidente, el señor me dijo que tenía una letra muy fea y me pidió tomar su declaración. Eso es como escribir en computador y luego el testigo firma, no hay ningún inconveniente”, dijo Cadena.

8:48 a.m.

La defensa del expresidente liberó una carta que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, había enviado a la Fiscalía en 2017. En ella se lee que el exparamilitar le manifiesta al ente acusador que está dispuesto a entregar información en el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.

La versión de Enrique Vélez en este caso fue clave. El exparamilitar sostuvo que el abogado Diego Cadena lo visitó en la prisión y le ofreció hasta 200 millones de pesos a cambio de testificar en contra del senador Iván Cepeda y, con ello, favorecer a Uribe Vélez.

La carta firmada por Vélez tiene un membrete que dice “Cadena & Asociados Low Office”, la firma del abogado Diego Cadena. Para Uribe, esta razón es suficiente para probar que las labores de ese defensor no se hicieron “a la sombra”.