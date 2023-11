El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, partió el lunes hacia Europa, donde debería abordar con aliados el apoyo de su país a Ucrania y además podría coincidir con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, aunque no hay reunión prevista.

“No, (los estadounidenses) no han preguntado, no preguntarán y no habrá reunión”, declaró a las agencias oficiales rusas.

Estados Unidos ha rechazado la mayoría de los contactos de alto nivel con Rusia desde la invasión de Ucrania, pero Blinken se reunió con Lavrov en marzo al margen de la cumbre del G20 en India.

En Bruselas, el secretario de Estado hablará del apoyo estadounidense a Ucrania en los próximos meses, en un momento en que Kiev está inmersa en una contraofensiva y la atención mundial se centra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está intentando persuadir a la oposición republicana para que apruebe un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Ucrania, junto con ayudas para Israel y Taiwán.

Según James O’Brien, el gobierno de Biden confía en el apoyo a Ucrania en el Congreso.