Brexit polariza a Reino Unido en conteo inédito para elecciones

Miguel Martínez, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, cree que estas elecciones en el Reino Unido serán las más polarizadas en mucho tiempo.

Para el docente es claro que el botín electoral es el Brexit, ya que a los conservadores les tocará convencer a los votantes el por qué no lograron un acuerdo respecto a la salida de la Unión Europea, mientras que a los Laboristas les toca persuadir para hacer otro referendo y llegarle a los jóvenes que no votaron y no participaron en el referendo y por eso salió a favor de la salida de la comunidad europea.

“Hay que tener en cuenta que los liberales pueden ser quienes desequilibren la balanza de estas elecciones. Son la clave para poder definir el futuro del Brexit y por eso será vitales al momento de decidir a dónde se irá su apoyo”, añadió el profesor.