Andrew Malkinson, un ciudadano británico que fue acusado en 2003 por cargos de violación e intento de asesinato, fue declarado inocente tras pasar 17 años en la cárcel por un delito que no cometió.

Al momento de su arresto, dos semanas luego de ocurrido el crimen en Manchester, Inglaterra, Malkinson dijo en repetidas ocasiones que era inocente y ninguna prueba lo vinculaba con el crimen.

No tenía parecido con la imagen de retrato hablado que la policía había hecho con la ayuda de la víctima, quien había declarado que había rasguñado a su victimario y Malkinson no tenía signos de arañazos. Las pruebas de ADN y de medicina forense tampoco concordaban con el acusado.

Al año siguiente de su arresto, en 2004, fue enviado a prisión, condenado con una pena mínima de siete años, sin embargo, Malkinson estuvo otros diez años en prisión por no aceptar los cargos que tenía en su contra y mantenerse en su inocencia.

Si el acusado hubiera aceptado cargos, la justicia de Londres lo incorporaría a un programa de rehabilitación luego de cumplir la pena mínima de siete años; sin embargo, él tenía la esperanza de que comprobaría su inocencia

La Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC) remitió su condena por violación al Tribunal de Apelación debido a nuevas pruebas de ADN. “Cuando me hagan la prueba de ADN sabrán que soy inocente”, le había dicho Malkinson a su madre Trisha Hose desde del día que lo arrestaron.

Incluso, el abogado Malkinson le había dicho a los tribunales que desde el 2009 sabían que había ADN ‘específico del crimen’ que no coincidía ni con el Sr. Malkinson ni con la víctima.

Lea también: ¿Qué significan las declaraciones sobre Ovnis en Estados Unidos?

“Vine a la estación de policía en 2003 y les dije a los oficiales que yo era inocente. No me creyeron(...) Hoy le dijimos a este tribunal que yo era inocente y finalmente me escucharon, pero he sido inocente durante cada uno de esos 20 años que vinieron antes de hoy. Nada de lo que ningún policía, tribunal o comisión dijo sobre mí desde 2003 cambió esa realidad”, dijo Malkinson al salir de los Tribunales Reales de Justicia en Londres

Malkinson terminó siendo liberado de prisión en diciembre de 2020. Sin embargo, para él no fue suficiente y decidió apelar para probar que fue condenado injustamente. Así, luego de 20 años pagando por un crimen que no cometió, se anuló la condena por violación sobre Malkinson.

Ahora, Malkinson sale de prisión a sus 57 años como un hombre inocente y la lucha para limpiar su nombre por fin ha terminado. Sin embargo, esos 17 años han marcado su vida profundamente. “Ahora me quedo fuera de este tribunal sin una disculpa, sin una explicación, sin trabajo, sin hogar, esperando que simplemente regrese al mundo”, añadió el británico.