“Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada, como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONG´s incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes”, afirmó el máximo mandatario salvadoreño.

Aunque reconoció que los presos tienen derechos, cuestionó el por qué del enfoque de protección, que de acuerdo a su punto de vista, se centra siempre en los delincuentes y no en la gente honrada.

“Llevamos 30 años viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos”, aseguró.

Esta reunión contaba con la presencia de la procuradora Raquel Caballero que pese a las críticas fue elegida para el cargo que desempeñará hasta 2025. Caballero en el pasado tuvo investigaciones por una presunta contratación irregular de la hija de su pareja.