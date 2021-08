lina luna

Docente investigadora de la Universidad Externado

ANÁLISIS

La situación geopolítica entre China y EE.UU.

lina luna

Lo que está pasando entre estos dos países en el aspecto nuclear no podemos sacarlo de contexto. Estados Unidos quiere poner a China como la gran amenaza del sistema internacional, y desde esa perspectiva hay varias fichas que se juegan para pintar esto como un tema que alerta. Incluso, el tono que se maneja para hablar de la situación nuclear busca generar incertidumbre en el mundo. Entre los dos países se han tocado recientemente situaciones con la comunidad de uigures, el bloqueo a Huawei y el espionaje y sabotaje del 5G. El presidente Biden le metió a esto la cara de una Guerra Fría, quiere hacernos creer que estamos entrando a eso. Hay dos puntos desde donde se ha tomado lo de los silos chinos: uno es una interpretación de un mero registro de lo que se está haciendo allá; pero por otro lado está el de que los chinos no son inteligentes o que ellos quieren que el mundo se dé cuenta de esto. En todo caso, esto va hacia la idea de EE.UU. de mostrar que los chinos nos están tentando, y así justificar actos de contención para frenarlos en temas tecnológicos y económicos. Hay una opinión que alguien dio sobre esto, y la cual comparto, y es que China ha dicho que no quiere atacar, pero si me atacan acá estoy. Los asiáticos no están incumpliendo temas de seguridad, y que no hayan firmado el acuerdo de control nuclear con EE.UU. y Rusia se lee como que no van a amarrar sus brazos ante una amenaza. En esto la pregunta parece ser cómo hacemos para contener a China, y lo que se está llevando a cabo es tener una mayor tensión en las relaciones con ellos. Lo que deberíamos preguntarnos más bien es cómo vamos a acoplarnos a ellos. La visión de una idea de confrontación de la que habla Occidente es solo de Estados Unidos; los chinos no lo ven así. Un dato es que de cerca de 800 bases militares de EE.UU. en el mundo, casi 400 rodean China.