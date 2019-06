Colombia y Rusia, sin grandes coincidencias

Para Colombia, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Trujillo dijo que hablan permanentemente con el equipo de él para ponerle “fin a la usurpación, lograr la transición y la convocatoria de elecciones”.

Respecto a Guaidó, Rusia tiene otra posición. Lavrov subrayó que Moscú insiste en un “diálogo inclusivo” entre todas las formaciones políticas en el país latinoamericano, pero advirtió que el uso de la fuerza crea en la oposición de Venezuela la ilusión de que puede llegar al poder sirviéndose de “bayonetas ajenas”. “No podemos apoyarlo y no lo apoyaremos”, insistió.

El analista Garay, insinuó que Colombia no es prioridad para Rusia y que lo que el gobierno colombiano intenta es mostrarse como líder respecto a la crisis en el vecino país.

“Tratan de tener un acercamiento con un gobierno que tradicionalmente no es aliado de Colombia, y no lo va a ser. Rusia no es un país confiable, y menos la Rusia de Putin. Si Colombia quiere defender la democracia, claramente Rusia no es la opción”, dijo Garay.