Falso médico colombiano hacía cirugías plásticas en su casa: Estados Unidos lo juzga por muerte de otra colombiana

María Paz Peñaloza murió luego de una cirugía plástica en Queens, Nueva York. Por el hecho fue capturado Felipe Hoyos Foronda, quien ya compadeció ante la justicia. Su declaración ante la Fiscalía de Nueva York la entregó el pasado lunes 28 de abril. Foronda dio detalles sobre lo que le aplicó a Peñaloza durante el procedimiento médico para el cual él no tenía autorización, y además relató cómo fueron los últimos momentos de vida de la colombiana.

Lea también: Joven murió en el quirófano tras liposucción ilegal hecha por una compañera en Barranquilla

De acuerdo con la declaración que hizo pública el fiscal Gregory Lasak, Hoyos Foronda reconoció que no estaba autorizado para ejercer la medicina, pues no era “médico colegiado”.

“Le puse una vía intravenosa. Le inyecté lidocaína... Se lo mostré a los paramédicos. No soy médico colegiado aquí. Entiendo que no se me permite ejercer la medicina. Le cobré 1,900 dólares”, declaró el colombiano, detallando el anestésico aplicado a María Paz.

El acusado dio más detalles sobre lo ocurrido con la colombiana al momento de la cirugía. “Después de inyectarla, empezó a hablar raro y luego dejó de hablar”, expresó Hoyos, resaltando que en ese tipo de procedimientos “hablar arrastrando las palabras es normal”.