En su discurso , Kirchner acusó a los fiscales de haber “inventado y tergiversado” los hecho s y aseguró que “fue demostrado que eran falsos, que no habían existido siquiera”.

Para estar inhabilitada, la sentencia tendría que estar en firme, pero aún falta sortear varios pasos y uno de ellos es que, según el nuevo Código Procesal Penal Federal que rige parcialmente en el país gaucho, s e deben haber agotado todas las instancias judiciale s de revisión del caso, es decir, c uando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso que pueda interponer Kirchner, proceso que se puede tardar muchos años.

Pese a la decisión del tribunal de decretarle la muerte política, Kirchner no irá a prisión y podría, incluso el próximo año, presentarse a elecciones.

Ante este panorama, los opositores exigieron un fallo más contundente contra la vicepresidenta, pero la misma Kirchner les salió un paso adelante y expresó durante el juicio: “No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa”.

Como era de esperarse, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelarán el fallo para obtener una sentencia más firme contra Kirchner. Entre tanto, la mujer suma apoyos claves como el de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, quienes acompañaron a Kirchner a rezar una oración para revivir su vida política tras el golpe fatal dado por la justicia argentina