Una condena que finalmente no cumplió, luego de que se suicidara dentro de su celda, después de conocer el veredicto en su contra.

Preska ordenó no solo que se hicieran públicos los documentos, en respuesta a la demanda civil presentada por Virginia Giuffre, en 2015, sino que los nombres que estuvieran en esos documentos fueran de conocimiento público.

La liberación de estos documentos, han captado la atención completa de la opinión pública, porque dentro de estos 40 documentos, figura el nombre de por lo menos 180 personas bastante reconocidas.

Hasta el momento se han dado ha conocer el nombre de figuras como Kevin Spacey, Naomi Campbell, Al Gore, Leonardo DiCaprio, Bill Clinton, Donald Trump, David Copperfield, Stephen Hawking, entre otros; algunas bajo seudónimos como ‘John’ y ‘Jane Does’.

“En una entrevista del 2011, la señora Giuffre mencionó la estrecha relación personal del ex presidente Bill Clinton con el acusado y Jeffrey Epstein. Si bien la señora Giuffre no hizo acusaciones de acciones ilegales por parte de Bill Clinton, la señora [Ghislaine] Maxwell en su declaración planteó la posición de la señora Giuffre... comentarios sobre el Presidente Clinton como una de las ‘mentiras obvias’ a las que se refería en su declaración pública que formó la base de esta demanda. Aparte del acusado y el Sr. Epstein, el ex Presidente Clinton es una persona clave que puede proporcionar información sobre su estrecha relación con el acusado y el señor Epstein y desaprobar las afirmaciones de la señora Maxwell”, dice el documento.