Cuba sufre nuevo apagón de electricidad en toda la isla: el quinto en menos de un año

Un nuevo apagón generalizado ocurrió el miércoles en Cuba, el quinto en menos de un año, informaron las autoridades, que investigan las causas.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en el centro de la isla, “no obstante se investigan las causas”, informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta X.

Cuba -con 9,7 millones de habitantes- enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.