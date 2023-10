Fue entonces cuando Richard William se acercó para separarlos y Sancho le habría dado un golpe “que me rompió la nariz”. “Me dio patadas en el suelo y me rompió el metacarpiano”, relató.

El chef fue acusado de lesiones graves con un pequeño agravante por usar un vaso de cristal y, como asegura su víctima, su actitud en el juicio fue de todo menos amistosa: “Muy prepotente, diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así, nosotros teníamos las lesiones y una sentencia en la que salimos como beneficiados. Él quedó como culpable, nos pagó unos 14.000 euros” reveló.

“Pienso que esta persona iba borracha y drogada. Para ser tan temprano él ya iba muy pasado, se le notaba muy agresivo. Estaba también su exnovia que me estuvo increpando. A mí personalmente me decía negro de mierda, que me vaya a mi país, que me vaya de aquí. Yo soy una persona de color, si me llamó negro de mierda, algo de racismo tendrá en lo que es su conciencia”, aseguró en declaraciones a TardeAR.