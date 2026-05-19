Detienen al hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre

La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024, confirmaron a la AFP los Mossos d’Esquadra.

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell, a una treintena de kilómetros de Barcelona, donde se le volverá a tomar declaración.

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La investigación, de momento, está declarada secreta, según indicaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción.

El empresario, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

Investigada inicialmente como un accidente de montaña, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y realizar más pesquisas. La prensa local informó entonces de que la policía catalana estaba investigando el teléfono celular de su hijo Jonathan.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido, entre ellos a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia. Actualmente, Jonathan, el primogénito, es vicepresidente del Consejo de administración de Mango.

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero al poco de que se pusiera al frente, su padre retomó las riendas.